Глава Минтранса: Россия в ближайшие 10 лет перейдет на электромобили

Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что для транспорта будущего необходимо совершенствовать инфраструктуру и стимулировать население на покупку электромобилей.

Глава Минтранса Максим Соколов отметил, что лишь его ведомство не одобрило идею введения экологически чистых зон в городах и мегаполисах, куда будет запрещен въезд автомобилей с ДВС. Просто потому, что на данном этапе это преждевременно. Однако экологичность транспорта в городах является приоритетной задачей транспортной стратегии до 2030 года. И сегодня в рамках этой программы уже созданы госструктуры по продвижению газомоторного топлива, электротранспорт в ближайшее время тоже завоюет наши города. Постепенный переход на электромобили произойдет уже в ближайшие десять лет, отметил министр. Этот процесс активно идет во всем мире. У наших соседей, например, в КНР, большая часть автомобильного парка, особенно в крупных агломерациях, переведена на электробусы. Министр отметил, что это естественный процесс, который нужно стимулировать, например, отменив транспортный налог для электротранспорта, и опыт такой уже есть. Также необходимо совершенствовать инфраструктуру, на заправках ставить соответствующие блоки, которые обеспечат электрозарядку. Ну и дороги нужно приводить в соответствующее состояние, чтобы по ним мог двигаться как электротранспорт, так и беспилотники.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Комментарии (13)

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0

это еще раз подтверждает , необходимо создать аппарат,- прибор, и всех чиновников депутатов проверить на принадлежность к расе землян. а то такое впечатление что там очень много инопланетян.

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+1

Совместно с инфраструктурой надо развивать и совершенствовать экономику и заработную плату людей, чтобы они могли себе позволить элеткромобли. Одними хотелками ситуацию не изменишь

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+3

ДБ. Лавров.

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+3

«Россия в ближайшие 10 лет перейдет на электромобили»

Судя по фотографии, из пальца высосал.

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+3

Страна дураков

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+2

Да е мое, что же с моей Родиной творится !?

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+2

Да, видимо остатки недораспиленных бюджетных денег пошли на невероятно забористую дурь:)))

Это настолько тупо, что даже в комментариях не нуждается:)

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+3

Угу, тогда так. Поймал ВВП щуку:
— Не ешь меня, я надо всеми золотыми рыбками царевна, любое желание исполню?!
— А можешь, чтоб ни в Правительстве, ни в Администрации никто не воровал и все работали честно?
— Варите уху.

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+4

Они там в правительстве в какой-то другой России живут?
Или курят что-то забористое?

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+4

...угу, это ему инопланетяне рассказали...

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0

Что бы заряжать аккумуляторы надо сжечь еще больше топлива. Аккумуляторы под замену раз в 4 года. А у нас раз в два из-за зимы. Самый простой аккумулятор стой около 200 т.р. Электричество то же не бесплатное. Это очередной развод населения на бабосы как обычно под благовидными предлогами. Типа а кто не пересядет на электро задушим налогами.

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Нефть похоже на исходе, раз электрическую лапшу на уши стали вешать. Так и не дали людям наездиться вдоволь.

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+1