Глава Минтранса: Россия в ближайшие 10 лет перейдет на электромобили

Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что для транспорта будущего необходимо совершенствовать инфраструктуру и стимулировать население на покупку электромобилей.

Глава Минтранса Максим Соколов отметил, что лишь его ведомство не одобрило идею введения экологически чистых зон в городах и мегаполисах, куда будет запрещен въезд автомобилей с ДВС. Просто потому, что на данном этапе это преждевременно. Однако экологичность транспорта в городах является приоритетной задачей транспортной стратегии до 2030 года. И сегодня в рамках этой программы уже созданы госструктуры по продвижению газомоторного топлива, электротранспорт в ближайшее время тоже завоюет наши города. Постепенный переход на электромобили произойдет уже в ближайшие десять лет, отметил министр. Этот процесс активно идет во всем мире. У наших соседей, например, в КНР, большая часть автомобильного парка, особенно в крупных агломерациях, переведена на электробусы. Министр отметил, что это естественный процесс, который нужно стимулировать, например, отменив транспортный налог для электротранспорта, и опыт такой уже есть. Также необходимо совершенствовать инфраструктуру, на заправках ставить соответствующие блоки, которые обеспечат электрозарядку. Ну и дороги нужно приводить в соответствующее состояние, чтобы по ним мог двигаться как электротранспорт, так и беспилотники.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания по электрическому и беспилотному транспорту поручил разработать ряд мер по стимулированию внедрения новых технологий в России.

Не пускать автомобили с ДВС в экологически чистые районы городов и курортные зоны предложил глава КАМАЗа Сергей Когогин. Также он считает необходимым выделить бесплатные парковочные места для электромобилей на муниципальных парковках.

В ближайших планах столичных властей весь общественный транспорт перевести на электротягу.



Фото: Михаил Метцель/ТАСС