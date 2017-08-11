Skoda отзывает в России три модели

Чешская фирма обнаружила дефекты на ранее проданных в нашей стране моделях Octavia, Rapid и Yeti. Всего под отзыв попали 3463 автомобиля.

Отзывных кампаний, в сущности, две. Одна касается 1927 Октавий второго поколения, официально реализованных на российском рынке в период с 2004 по 2013 год, список их VIN-номеров можно скачать на сайте Росстандарта. У этих автомобилей может перегреться блок управления ESP и привести к отключению системы. Механики авторизированных сервисных центров бесплатно обновят прошивку блока, после чего риск возникновения неисправности пропадет.

Второй отзыв затрагивает проданные в этом году лифтбеки Rapid и кроссоверы Yeti общим числом 1536 штук, список их VIN-номеров можно скачать здесь. На этих автомобилях обнаружены дефектные передние преднатяжители ремней безопасности, детали которых при срабатывании могут выстрелить в салон и нанести травмы водителю и пассажирам. В рамках бесплатной сервисной кампании будет произведена замена дефектных преднатяжителей на узлы надлежащего качества.

Любопытно, что сегодня об отзыве своих машин из-за бракованных преднатяжителей ремней безопасности объявила компания Volvo. Правда, затронет он всего 17 кроссоверов XC90.

Фото: Skoda