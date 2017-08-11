Женщина на BMW перепутала педали и рухнула с седьмого этажа на внедорожник

Инцидент произошел 13 июля в городе Остин американского штата Техас, но только на этой неделе в Сети появилось видео драматического падения машины с седьмого этажа паркинга. К счастью, это необычное ДТП обошлось без человеческих жертв.

Остинский паркинг, откуда выпала BMW, — сооружение довольно идиотическое: судя по репортажу телеканала Fox 7, построенное в 1979 году здание не имеет стен, автомобили в нем на случай ЧП страхуют натянутые между столбами тросы, но они не всегда способны удержать тяжелую технику. В сентябре 2016 года из этого паркинга едва не выпал внедорожник — лишь чудом автомобиль за что-то зацепился и удержался на стене (см. фото внизу). По данным местной полиции, водитель внедорожника перепутал педали газа и тормоза.

Ровно такая же неприятность случилась и с владелицей легковушки BMW, но ей повезло меньше: с седьмого этажа она рухнула на проезжающий внизу Chevrolet Tahoe. Хорошо, что хотя бы никто не погиб: водитель Tahoe отделался легким испугом, а летевшая в BMW женщина получила травмы средней степени тяжести и была оперативно доставлена в больницу.

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Фото, видео: YouTube