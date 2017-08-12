Полиция занялась управляющей компанией, устроившей платную парковку во дворе

Москвичи с ужасом и обреченностью смотрят на то, как расширяется зона платной парковки. Многие с опасением ждут, что платными станут и места во дворе. Решив не дожидаться принятия соответствующих законов, предприимчивая управляющая компания решила сделать платной места во дворе одного из домов.

На въезде в один из московских дворов были установлены ворота. Каждый жилец дома, который хотел оставлять машину во дворе, был вынужден платить управляющей компании по 4000 руб. в месяц.

Старая управляющая компания, в ведении которой находился один из домов по улице генерала Белобородова, собирала с каждого автовладельца символические 300 руб. за охрану парковки. Новые же «управленцы», сообщает телеграм-канал Mash, подняли плату более чем в 10 раз. Незаплативших попросту не пускали во двор собственного дома на автомобиле.

В итоге за несколько месяцев предприимчивым коммерсантам удалось собрать около 630 тысяч рублей. Однако многие автовладельцы были не согласны с взиманием такой платы и подали заявление в полицию. В настоящее время против руководства управляющей компании возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство».

На рассмотрении в Госдуме находится проект закона «Об организации дорожного движения». В случае его принятия, парковки во дворах действительно могут стать платными.

Как минимум четверть всех парковок в реновационных кварталах будут платными

Фото: Вконтакте