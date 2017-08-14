Сотрудникам ГИБДД запретят оскорблять водителей

Проект нового регламента по надзору за участниками дорожного движения был подготовлен в ГИБДД. Он опубликован на Федеральном портале проектов нормативных документом для общественного обсуждения.
Данный документ фактически является инструкцией по действиям инспекторов ДПС в отношении водителей практически в любой ситуации, которая может возникнуть на дороге. По сравнению с нынешней редакцией в регламенте есть ряд важных изменений.
В частности, инспекторам ДПС будет разрешаться останавливать автомобили в любом месте для простой проверки документов не связанной с подозрением о совершении водителем какого-либо правонарушения. Сегодня это можно сделать лишь на стационарных постах.
Если раньше инспектор был должен быть лишь вежливым в общении с водителем, то сейчас по новой редакции он не должен будет допускать дискриминационных высказываний по признакам пола, расы, национальности, языка, политических или религиозных убеждений. Также инспектор не должен будет допускать оскорбительные выражения и реплики, ему не рекомендуется вести себя грубо, проявлять заносчивый тон, предъявлять необоснованные обвинения и читать водителю нравоучения. Также при общении с водителями нельзя будет курить или провоцировать водителя на противоправные действия.
Теперь в регламенте официально прописано, что в случае, если медицинское освидетельствование в кабинете нарколога не выявило состояния опьянения, сотрудники ГИБДД обязаны доставить водителя из больницы либо к месту, где его отстранили от управления транспортным средством, либо обратно к автомобилю.
Другие изменения касаются нюансов. Например, водитель будет обязан передавать документы инспектору не только без обложки, но и без удерживающих устройств. Сегодня многие намертво крепят документы к автомобилю цепочками, в случае принятия нового регламента это будет незаконно. В ночное время инспекторам будет разрешено использовать для остановки транспортных средств не только светящиеся жезлы, но и соответствующие устройства со светоотражающими элементами.
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Фото: Антон Новодержкин/ТАСС