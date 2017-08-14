Chery привезет в Европу новый кроссовер

На автосалоне во Франкфурте Chery представит свой новый большой кроссовер. Подробностей о новинке пока мало, компания ограничилась лишь публикацией пары изображений и некоторой технической информации.

Chery M21T

Европейцам в сентябре этого года покажут новый большой кроссовер, который будет стоять на ступеньку выше Tiggo 7 и, соответственно, займет флагманскую позицию. Подробностей о будущей новинке пока крайне мало: в Chery ограничились публикацией лишь пары изображений-тизеров нового кроссовера.

Говорить о дизайне модели пока рано, однако, судя по профилю, у него будет современный облик с новой фирменной передней частью, расширенными задними арками и поднимающейся подоконной линией.

На фото интерьера виден большой экран информационно-развлекательной системы с сенсорным управлением, кнопка запуска двигателя, а также блок климат-контроля. На нем бросается в глаза дисплей правого круглого регулятора, на котором изображены часы.

Chery M21T

Судя по профилю, это будет довольно крупная машина длиной около пяти метров — скорее всего, новичок пойдет в один класс с Honda CR-V, Mazda CX-5 и Toyota RAV4. Не исключено, что в некоторых версиях кроссовер получит семиместный салон. Имя кроссовера пока неизвестно, он носит внутризаводской индекс M21T. Не исключено, что он будет называться Chery Tiggo 9.

Кроссовер построен на новой платформе M3X, которая предназначена для среднеразмерных седанов и кроссоверов. Кроме нового флагманского кроссовера на ней будет создан преемник нынешнего Arrizo.

По неподтвержденной информации, серийная версия флагманского кроссовера Chery получит 1,5- и 1,6-литровые бензиновые моторы мощностью 190 и 217 л.с. Не исключено, что в качестве трансмиссии будет предложена исключительно 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. При этом, несмотря на свои размеры и позиционирование в качестве флагмана, кроссовер, вероятнее всего, получит исключительно передний привод.

На китайском рынке кроссовер должен поступить в продажу в следующем году. По всей видимости, Франкфурт выбран местом премьеры лишь для демонстрации технологического потенциала Chery, и на западноевропейский рынок, где конкуренция в сегменте кроссоверов обострена до предела, машина не выйдет. А вот шансы ее появления в России довольно велики.

В апреле Chery представила концепт купеобразного кроссовера Tiggo Coupe. Не исключено, что он также пойдет в серию в следующем году.

Летом на российском рынке появился маленький кроссовер Chery Tiggo 2. Наш автор уже познакомился с этим конкурентом Лады XRAY.

Фото: Chery