Стритрейсеры получат бесплатные трассы для гонок в Москве

Столичным уличным гонщикам в очередной раз пытаются найти походящие и безопасные места для покатушек. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов полагает, что такие места должны быть бесплатными и общедоступными.

Парламентарии уже не первый год пытаются направить в легальное русло энтузиазм уличных гонщиков, но пока без особых успехов — гонки по-прежнему происходят на дорогах общего пользования и представляют опасность как для их участников, так и для мирных граждан. Депутат Власов в интервью агентству городских новостей «Москва» посетовал на заезды мажоров в центре столицы и выступил со следующей инициативой:

«Предлагаю рассмотреть возможность открытия специальных трасс в Москве. Регулярно, проезжая мимо Воробьевых гор, я вижу „золотую молодежь“, которая на дорогих автомобилях гоняет, не всегда имея большой опыт вождения и подвергая опасности наших граждан. Было бы правильно, чтобы открыли специальные трассы».

Василий Власов предлагает огораживать для гонок прямые участки дорог с хорошим асфальтовым покрытием и сделать обязательным дежурство на них скорой помощи и пожарного расчета на случай ЧП. При этом парламентарий подчеркивает, что такие площадки должны быть бесплатными для всех желающих, так как платные трассы, которые и так существуют, проблему не решают. За чей счет предполагается финансировать городские уличные автодромы, депутат не уточнил.

В июле Госдума создала рабочую группу по проблеме уличных гонщиков. Нелегальные заезды предлагается приравнять к хулиганству и конфисковывать у лихачей орудия преступления, то есть автомобили.

Осенью прошлого года в Москве запущена система «Пит-стоп», позволяющая полиции с помощью видеокамер оперативно ловить лихачей на дорогах.

Фото: EA Games