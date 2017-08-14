Пожаловаться на автостраховщиков теперь можно на сайте Центробанка

Здесь можно найти массу полезной информации, например, о том, почему страховые компании не вправе отказать автовладельцу в заключении договора «автогражданки», а также что делать, если компания вместе с ОСАГО продолжает навязывать дополнительные услуги страхования, хотя это и запрещено законом.

В разделе, посвященном обязательному страхованию автогражданской ответственности на сайте Центробанка, можно найти также информацию о том, как следует действовать потерпевшему, если его не устраивает размер страховой выплаты, предложенной страховой компанией. Есть здесь данные и об особенностях оформления европротокола при мелких авариях, о натуральном возмещении ущерба при ДТП и многое другое. Разъяснения о порядке действий автовладельцев, так или иначе, уже публиковались в различных источниках, однако ценность данного раздела в том, что все сложные и непонятные для потерпевших моменты сведены в одном месте, где их можно легко найти

Информация регулятора также затрагивает спорные моменты по теме выплат при недополучении от заявителя документов на возмещение ущерба при ДТП страховщиком ОСАГО. Здесь же Банк России делится рекомендациями водителям при возникновении вопросов, связанных с определением значения коэффициента «бонус-малус», который существенно влияет на стоимость полиса ОСАГО.

Зайдя в раздел, автовладелец может найти и изучить базовые нормативные акты, определяющие работу этого вида автострахования, задать вопрос или подать жалобу на действия недобросовестного страховщика.

Банк России выявил, что люди не всегда понимают принципы работы «автогражданки», и разъясняет, как нужно действовать в случае возникновения спорных ситуаций, связанных с этим видом страхования. Поэтому данный раздел станет еще одним источником информирования граждан.

Тем временем заинтересованные ведомства готовят предложения по либерализации тарифов ОСАГО. Если страховщикам разрешат самим устанавливать тарифы, стоимость полиса может вырасти в 3–5 раз.

С 1 августа в России обновили справочники средней стоимости запчастей для ремонта в ОСАГО. Цены в них снижены на 8%, однако реч идет о среднем значении, на какие-то детали цены выросли, а на какие-то — уменьшились более чем на 8%.

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Юрий Машков/ТАСС