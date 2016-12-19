И снова Гелендвагены: автохамы покатались по пешеходным зонам в «Шереметьево»

Похоже, эта модель внедорожника становится визитной карточкой автохамов. В соцсетях набирает популярность видео, на котором два черных автомобиля спокойно проехали по пешеходным зонам «Шереметьева». Спрашивается, куда смотрела охрана аэропорта?

На кадрах видеосъемки две иномарки, чтобы развернуться, пересекают тротуар, на котором находятся люди. Видно, что машины двигаются с малой скоростью и никто из пешеходов не пострадал, однако налицо грубейшее нарушение ПДД. Разумеется, всем очень интересно узнать, чья свита так по-хамски себя ведет, сами пользователи соцсетей сообщают друг другу, что внедорожники принадлежат охране рэпера Тимати или участнику его проекта Black Star Mafia.

Впрочем, это непроверенная информация, по факту скандальной съемки полицейские устанавливают владельцев (или владельца) автомобилей-нарушителей.

Совсем недавно отшумело дело с гонками на Гелендвагене, которые в мае прошлого года устроили представители «золотой молодежи». Они бравировали тем, что «ничего им за это не будет», но общественный резонанс получился настолько широким, что участники, похоже, и сами были не рады такой «славе». Можно долго спорить, насколько жестким в результате оказалось наказание для автохулиганов, но автомобиля владелец лишился — Gelandewagen был признан вещественным доказательством и изъят, а деньги от продажи внедорожника пошли в доход государства.

Летом 2016-го выпускники академии ФСБ отметили окончание учебного заведения автопробегом по улицам Москвы на 30 внедорожниках Mercedes-Benz G-класса.

Фото: YouTube