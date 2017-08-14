Дорогие шашечки: лихач на Infiniti загнал BMW под грузовик

Очередной гонщик спровоцировал ДТП и скрылся с места аварии. В настоящее время его разыскивает полиция.

Инцидент произошел 9 августа в американском штате Калифорния на автостраде №10 недалеко от Лос-Анджелеса. Водитель спорткупе Infiniti G37 резко перестроился перед грузовиком, не заметил ехавшую параллельно с ним BMW, ударил ее в бок, отчего BMW развернулась поперек дороги и въехала аккурат под полуприцеп. Грузовик протащил легковушку несколько метров, после чего остановился. За рулем BMW находилась женщина, она, к счастью, получила лишь легкие травмы и смогла самостоятельно выбраться из машины. Infiniti с места происшествия скрылся, но его запечатлели как минимум две камеры, записи с них опубликовал в социальной сети Facebook Алан Парсеро, сын пострадавшей женщины. Он попросил всех очевидцев этого ДТП связаться с ним или с полицией, чтобы помочь найти и наказать лихача.

Алан также посетовал на то, что у BMW не сработали подушки безопасности. Вероятно, это случилось оттого, что удар пришелся на крышу, а передок машины, в котором установлены датчики срабатывания эйрбэгов, остался невредим. Эта авария подчеркивает необходимость установки боковой защиты на фурах, за которую активно выступает Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS). Весной IIHS провел на эту тему два показательных краш-теста.

В июле в Москве «шашист» на Мерседесе стал виновником громкого огненного ДТП на Волоколамском шоссе. Полиция до сих пор не нашла водителя, хотя и установила его личность.

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Фото: Alan Parcero/Facebook

Видео: FOX 11 Los Angeles