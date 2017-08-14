Вместе с ростом автомобильного рынка в целом растет спрос и на люксовые автомобили. За первые 6 месяцев этого года их продажи выросли на 9%.

Обычно продажи люксовых автомобилей в России начинают расти в разгар кризиса, когда спрос на массовые автомобили падает. Но первое полугодие, в котором экономическая ситуация в стране была вполне стабильна, опровергло это правило.

В январе-июне этого года в России было продано 733 автомобиля люксового сегмента, что на 9% больше, чем годом ранее. При этом долю в 40% удерживает одна модель — седан Mercedes—Maybach S—класса. За первые 6 месяцев 2017 года продано 314 экземпляров.

На второе место, как подсчитали аналитики агентства «Автостат», вышла марка Maserati. Благодаря появлению кроссовера Levante итальянцам удалось продать в России 213 автомобилей. Замыкает тройку лидеров Bentley со 166 проданными автомобилями. Кроме того, в январе-июне этого года было продано 47 новых Rolls—Royce, 17 Lamborghini, 15 Ferrari и 11 Aston Martin.

Как и прежде, рынок люксовых автомобилей сосредоточен в Московском регионе: за указанный период в Москве и Подмосковье было продано 503 автомобиля люксового сегмента, а это около 70% от всего объема продаж. Еще 46 автомобилей зарегистрировали жители Санкт-Петербурга, в Краснодарский край ушло 23 автомобиля, а по 10 дорогих иномарок — в Татарстан и Ростовскую область.

Недавно компания Rolls — Royce представила новый Phantom . Его поставки начнутся в следующем году, но мы думаем, что заказов на седан из России уже предостаточно.

— представила новый . Его поставки начнутся в следующем году, но мы думаем, что заказов на седан из России уже предостаточно. Пока богатые раскупают люксовые автомобили, в массовом сегменте наблюдается стабильный рост среднерыночных цен.

Фото: Daimler