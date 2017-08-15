Техосмотр без проблем: новые датчики температуры отработавших газов MEYLE-ORIGINAL

Обновленный ассортимент датчиков высокой температуры (HTS) гамбургского производителя запасных частей MEYLE предлагает около 150 различных вариантов применения для более чем 26 миллионов автомобилей в Европе. Изделия MEYLE обеспечивают точные измерения, способствующие улучшению топливной экономичности и снижению уровня выбросов вредных веществ.

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Датчики температуры отработавших газов подвергаются экстремальным тепловым нагрузкам — диапазон их рабочих температур составляет от — 40 °C до +1200 °C. Надежные и точные измерения абсолютно необходимы для оптимизации процесса сгорания и поддержки низкого уровня выбросов вредных веществ. Корректное измерение температуры крайне важно для увеличения срока службы турбокомпрессора и каталитического нейтрализатора, а также для эффективной регенерации сажевого фильтра. Чтобы соответствовать этим требованиям, гамбургский производитель запасных частей MEYLE расширяет ассортимент датчиков температуры отработавших газов MEYLE ORIGINAL. Теперь более 150 наименований этих изделий доступны для установки на автомобили практически любой марки — это более 26 миллионов транспортных средств в Европе.



Современная автомобильная электроника становится все сложнее. Во время технического осмотра инспектирующие организации, например, TÜV, DEKRA и GTÜ, оценивают все важные системы автомобиля на соответствие действующим техническим стандартам. Отказ даже небольшого электронного компонента, такого как датчик, может стать причиной того, что автомобиль не пройдет технический осмотр. Как оказалось, функциональная надежность датчиков температуры отработавших газов имеет в этом отношении решающее значение. Датчики измеряют температуру отработавших газов и передают результаты измерений в блок управления двигателя. Из-за неточных показаний датчиков в камеры сгорания может впрыскиваться ненадлежащее количество топлива или неоптимальный состав топливовоздушной смеси. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расхода топлива и повышению уровня выбросов вредных веществ. Кроме того, чрезмерно высокая температура может повредить двигатели с турбонаддувом и каталитические нейтрализаторы. Точное регулирование температуры силового агрегата также имеет существенное значение для принудительной регенерации сажевого фильтра. Несвоевременная и ненадлежащая очистка сажевого фильтра может привести к преждевременному выходу из строя системы выпуска отработавших газов.



Датчики температуры отработавших газов MEYLE ORIGINAL: высокая точность, надежность и быстродействие



«Датчики температуры отработавших газов, также известные как датчики высокой температуры, работают в экстремальных условиях. Высокая точность и надежность измерений, а также быстродействие датчиков — важнейшие факторы для обеспечения максимальной эффективности процесса сгорания. Производство этих компонентов не допускает компромиссов с точки зрения качества, — рассказывает Свен Нильсен (Sven Nielsen), руководитель направления стратегической разработки продуктов в компании MEYLE. В компании MEYLE действует специальная программа, которая позволяет нам создавать продукцию, отвечающую этим требованиям на 100%.



Объединив усилия с заказчиками, инженеры MEYLE разработали новый ассортимент датчиков, характеристики которых соответствуют требованиям автопроизводителей. Благодаря большому числу впускных отверстий, датчики температуры отработавших газов (HTS) MEYLE ORIGINAL обеспечивают высокую точность измерений и высокую скорость передачи данных.



Высокотемпературный датчик работает в диапазоне температур от — 40 °C до +1200 °C. Увеличенная защитная оболочка с внутренним покрытием обеспечивает максимальную термоизоляцию и защиту от тепловых и механических перегрузок. В результате оптимизированный контроль температуры позволяет снизить уровень выбросов вредных веществ и улучшить топливную экономичность.