В Новосибирске запустили в воздух Оку

Малолитражный автомобиль послужил корзиной для аэростата. Видео первого полета опубликовал YouTube-канал «Гараж 54».

Энтузиасты из новосибирского проекта «Гараж 54» выбрали Оку в качестве объекта для разного рода экспериментов. Свою самую амбициозную цель — поднять автомобиль в воздух с помощью мощных струй воды — они еще не реализовали, но активно работают в этом направлении, а пока решили задачку попроще — превратили Оку в воздушных шар, точнее в люльку для него.

Грузоподъемность аэростата составляет порядка 300 кг, поэтому автомобиль пришлось максимально облегчить — от него остались, в сущности, только полуразобранный кузов и колеса. В крыше Оки экспериментаторы прорезали круглое отверстие, через которое пилот управляет тепловой установкой. В качестве взлетного поля был выбран котлован в Ленинском районе Новосибирска. Запуск прошел успешно, Ока пробыла в воздухе около 10 минут и благополучно вернулась на землю.

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Фото, видео: Гараж 54/YouTube