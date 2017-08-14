395 600 руб в год тратит автовладелец на машину (минимум)

Стоимость владения машинами в 2016 году выросла, приблизительно на прежнем уровне она осталась лишь для автомобилей классов B и С, свидетельствуют результаты исследования «Стоимость владения легковым автомобилем в России», проведенного компанией PwC. В целом же ситуация такова, что привлекательность личного транспорта будет уменьшаться, а сегмент альтернативных видов транспорта — расти.

Одной из наиболее существенных статей расходов для всех классов автомобилей является обесценивание. Она составляет от 28% от общей стоимости для класса В до 49% для класса Е. Этот показатель остался практически на прошлогоднем уровне. Снижение ключевой ставки ЦБ с 11% в 2016 г. до 10% в начале 2017 г. привело к удешевлению автокредитов во всех классах, средняя ставка на начало этого года составила 14,4%.

Доля затрат на топливо в общей стоимости владения автомобилем тем выше, чем дешевле автомобиль. Владельцы автомобилей классов В и С тратят на бензин 23–24%, в то время как владельцы автомобилей класса Е и полноразмерных внедорожников — по 6%. Затраты на страхование в общем владении автомобилем составляют 19–26%. Однако эта доля за последний год снизилась на 1–5% по всем классам, за исключением компактных и среднеразмерных кроссоверов, доля которых осталась на уровне прошлого года.

Налоги и сборы составляют порядка 1,5–1,6% от общей стоимости владения. Для автомобилей класса E, среднеразмерных кроссоверов и полноразмерных внедорожников до 3 млн руб. эта статья достигает 2,1–2,5%. Налоги и сборы для внедорожников свыше 3 млн руб. — порядка 5% из-за более высокого налога на роскошь.

Таким образом, согласно исследованию, средняя стоимость владения автомобилем класса B в год, включая эксплуатационные расходы, стоимость кредита, топливо, страхование каско и ОСАГО, плановое техобслуживание, транспортный налог и регистрацию автомобиля, два комплекта шин (зимние и летние), мойку два раза в месяц, а также стоимость парковки, которая рассчитывается по высшей планке (средняя для Москвы: за восемь часов, 6 дней в неделю, кроме праздничных дней) составила 395,6 тыс. рублей; класса С — 466,9 тыс. рублей; класса D — 620 тыс. рублей; класса E — 1065,9 тыс. рублей; компактного кроссовера — 551 тыс. рублей; среднеразмерного кроссовера — 668,4 тыс. рублей; полноразмерного внедорожника, стоимостью до 3 млн рублей, — 897,4 тыс. рублей и полноразмерного внедорожника, стоимостью свыше 3 млн рублей, — 1377,2 тыс. рублей.

Рост стоимости владения личным автомобилем приводит к тому, что люди начинают присматриваться к альтернативным видам транспорта, таким как каршеринг, райдшеринг (совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) и такси. Эти предложения на рынке активно развиваются, услуги становятся все более комфортными, а изменение городской среды и неопределенность экономической ситуации в будущем могут значительно уменьшить ценность автомобиля как актива, полагают в PricewaterhouseCoopers.

Фото: Светлана Холявчук/ТАСС

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Комментарии (12)

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Почему «прокат автомобилей» называют «каршэринг», русского языка не хватает для определения названия?

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0

Почему растет стоимость? Потому что государство такое. Оптимально, что бы владелец авто платил бесконечные сборы и налоги и помалкивал в тряпочку, а то права отнимут. Так и ездят все как обсосанные. Правильно государство делает — надо все налоги поднять еще в 10 раз, свободней будет на дорогах и во дворах. Готовьте бабосы.

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+1

То что стоимость эксплуатации автомобиля увеличилась — не новость. А вот цифрам удивился сильно.
Правда, после повторного прочтения понял, почему они такие большие.

Но никак не могу понять: почему в стоимость владения автомобиля включили стоимость кредита и КАСКО?

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0

Как бы не хотелось пересадить всех на общественный транспорт или придумать какой нибудь заменитель — ничего не выходит! Все равно надо что-то строить, или дороги для автомобилей, или для трамваев, или зарядные станции , или газовые ))
А пока на работу из Королева в Химки придется ехать на личном, всепогодном авто через МКАД))))

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+2

В этом есть что-то удивительное когда цены на всё подскочили в полтора-два раза?
И кто-то ещё за такие исследования деньги получает.

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+2

Так и не дали людям наездиться вдоволь. Нефть на исходе. Бензин — дорого.
Электрокаталка — роскошь, безделица, а не средство передвижения.

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+3

Кстати, из личных расчетов.. в далеком 2007 году покупая машину за лям только с учетом ее стоимости(не включая страховку, регистрацию, топливо масло и запчасти и тд) нехитрым способом было высчитано что на эти деньги можно было спокойно 10 лет ездить на такси.

и я все больше удивляюсь, как сейчас таксисты с агрегаторами зарабатывать что-то могут?

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+2

«„Стоимость владения машинами в 2106 году выросла..“» Исправьте «очепятку» ПЖСТА

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0

Вот тут в качестве иллюстрации к статье на момент написания комментария стоит фото ВАЗиков.
Мне уже начинать орать, что «ЗР продался ВАЗу!!!!!111», а, товарищи ВАЗофилы?))))

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-2
Каплан Илья

Оратор, он такой.
Ненавидеть до глубины мелкой душенки российский авто. Неспроста это. Имя вроде русское. Фамилия подозрительная)))))
Где мне получить 11 рублей?

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+1

А можно огласить пункты, по которым считалась стоимость владения автомобилем?
На мой взгляд эти цифры завышены.

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+1
Hedgehog173

Все есть в тексте: «Таким образом, согласно исследованию, средняя стоимость владения автомобиля класса B в год, включая эксплуатационные расходы, стоимость кредита, топливо, страхование каско и ОСАГО плановое техобслуживание, транспортный налог и регистрацию автомобиля, два комплекта шин (зимние и летние), мойку два раза в месяц, а также стоимость парковки, которая рассчитывается по высшей планке (средняя для Москвы: за восемь часов, 6 дней в неделю, кроме праздничных дней)».

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+1