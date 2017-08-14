395 600 руб в год тратит автовладелец на машину (минимум)

Стоимость владения машинами в 2016 году выросла, приблизительно на прежнем уровне она осталась лишь для автомобилей классов B и С, свидетельствуют результаты исследования «Стоимость владения легковым автомобилем в России», проведенного компанией PwC. В целом же ситуация такова, что привлекательность личного транспорта будет уменьшаться, а сегмент альтернативных видов транспорта — расти.

Одной из наиболее существенных статей расходов для всех классов автомобилей является обесценивание. Она составляет от 28% от общей стоимости для класса В до 49% для класса Е. Этот показатель остался практически на прошлогоднем уровне. Снижение ключевой ставки ЦБ с 11% в 2016 г. до 10% в начале 2017 г. привело к удешевлению автокредитов во всех классах, средняя ставка на начало этого года составила 14,4%.

Доля затрат на топливо в общей стоимости владения автомобилем тем выше, чем дешевле автомобиль. Владельцы автомобилей классов В и С тратят на бензин 23–24%, в то время как владельцы автомобилей класса Е и полноразмерных внедорожников — по 6%. Затраты на страхование в общем владении автомобилем составляют 19–26%. Однако эта доля за последний год снизилась на 1–5% по всем классам, за исключением компактных и среднеразмерных кроссоверов, доля которых осталась на уровне прошлого года.

Налоги и сборы составляют порядка 1,5–1,6% от общей стоимости владения. Для автомобилей класса E, среднеразмерных кроссоверов и полноразмерных внедорожников до 3 млн руб. эта статья достигает 2,1–2,5%. Налоги и сборы для внедорожников свыше 3 млн руб. — порядка 5% из-за более высокого налога на роскошь.

Таким образом, согласно исследованию, средняя стоимость владения автомобилем класса B в год, включая эксплуатационные расходы, стоимость кредита, топливо, страхование каско и ОСАГО, плановое техобслуживание, транспортный налог и регистрацию автомобиля, два комплекта шин (зимние и летние), мойку два раза в месяц, а также стоимость парковки, которая рассчитывается по высшей планке (средняя для Москвы: за восемь часов, 6 дней в неделю, кроме праздничных дней) составила 395,6 тыс. рублей; класса С — 466,9 тыс. рублей; класса D — 620 тыс. рублей; класса E — 1065,9 тыс. рублей; компактного кроссовера — 551 тыс. рублей; среднеразмерного кроссовера — 668,4 тыс. рублей; полноразмерного внедорожника, стоимостью до 3 млн рублей, — 897,4 тыс. рублей и полноразмерного внедорожника, стоимостью свыше 3 млн рублей, — 1377,2 тыс. рублей.

Рост стоимости владения личным автомобилем приводит к тому, что люди начинают присматриваться к альтернативным видам транспорта, таким как каршеринг, райдшеринг (совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) и такси. Эти предложения на рынке активно развиваются, услуги становятся все более комфортными, а изменение городской среды и неопределенность экономической ситуации в будущем могут значительно уменьшить ценность автомобиля как актива, полагают в PricewaterhouseCoopers.

Пока же продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России только растут, похоже, рынок вышел из спячки: так. в июле продажи выросли на 18,6%, удивив даже оптимистов. С января по июль нашли своих покупателей 848 214 автомобилей.

Не очень благозвучное для нашего уха слово каршеринг со временем стало вполне привычным, а автомобилей со специализированным раскрасом на улицах города все больше и больше. Мэр столицы даже распорядился выделить субсидии на покупку автомобилей каршеринга для более активного развития этого вида транспорта.

Фото: Светлана Холявчук/ТАСС