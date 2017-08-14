Skoda собирается возродить легендарную Felicia

Компания снова может начать производить легендарную модель «дофольксвагеновской» эпохи — Felicia. Правда, предстанет она совершенно в ином обличье.

Компания Skoda может возродить имя Felicia. Правда, модель, которая может предстать перед публикой после 2020 года, получит приставку «Е» в названии, то есть это будет электромобиль.

Электрический хэтчбек будет построен на модульной платформе MEB, созданной концерном Volkswagen специально для электромобилей. Машина по своим внешним размерам будет сопоставима с пятидверкой Skoda Rapid Spaceback, но благодаря компоновке агрегатов ее салон будет таким же просторным, как в нынешнем Superb.

По сути, Skoda Felicia E будет представлять собой чешский вариант электрического хэтчбека Volkswagen I.D., но за счет менее богатого оснащения окажется более доступной, а с учетом подхода чешской компании к созданию автомобилей — еще и более практичной. Мощность силовой установки составит 168 л.с., а запаса хода от одной зарядки должно хватить на 350 км.

Одним хэтчбеком Skoda в сегменте электромобилей ограничиваться не собирается, пишет британский Auto Express. На той же платформе MEB чехи сделают купеобразный кроссовер, который займет промежуточную ступеньку между Karoq и флагманским Kodiaq. Кроссовер получит два электродвигателя и блок батарей, которые позволят проехать на одной зарядке минимум 500 км. Эта модель станет самой дорогой за всю историю Skoda, но будет стоить вдвое дешевле Tesla Model X. С названием кроссовера в Skoda пока не определились, но недавно зарегистрировали для него сразу несколько имен: Amiq, Eliaq и Anuq.

А вот сборку двух первых электрических моделей Skoda наладят за пределами Чехии: вероятнее всего, и хэтчбек, и кроссовер будут собирать на заводе Volkswagen AG в словацкой Братиславе.

Прообраз электрического кроссовера Skoda показала в апреле этого года на автосалоне в Пекине.

показала в апреле этого года на автосалоне в Пекине. Первым на платформе MEB будет создан электрический хэтчбек Volkswagen I . D .

Фото Skoda