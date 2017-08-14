Дело было в Орле. Полицейские заподозрили водителя легковушки в том, что он сел за руль подшофе. Однако попутчик водителя так повернул разговор, что сотрудники ГИБДД сильно пожалели, что вообще остановили этот автомобиль.

Ночь, дорога, стражи правопорядка останавливают автомобиль и начинают вести разговор в грубой форме, требовать у водителя выйти из машины, объясняя это проведением операции «Розыск». Однако мужчина ехал не один, а с попутчиком, который оказался довольно грамотным юристом и, не стерпев такого обращения, стал предъявлять уже свои требования к блюстителям закона, да еще таким образом, что те захотели поскорее отделаться от назойливых лженарушителей. Но не тут-то было! Водитель и пассажир вошли в раж и уже сами не захотели «отпускаться», требуя проведения всех полагающихся процедур, вплоть до проверки на трезвость, раз уж у инспектора возникли сомнения. Под напором грамотного юриста решительности у инспектора поубавилось, а диалог вышел довольно любопытным. Полностью видео можно посмотреть по ссылке, а заодно поучиться, как не пасовать перед хамоватыми инспекторами (разумеется, не все такие!), а грамотно и с достоинством отстаивать свои права.

Юридическая подкованность автовладельцев растет. К тому же в век распространения видеорегистраторов свою правоту можно доказать с помощью съемки. Так, другой водитель спокойно отстоял свои права, когда инспектор пытался обвинить его в том, что он нарушил ПДД.

А в этом случае уже пешеход вступился за робкого водителя, сообразив, что тот может стать жертвой недобросовестного инспектора.



Фото: YouTube