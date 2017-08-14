Бедные ДПС-ники: когда приятель водителя — юрист

Дело было в Орле. Полицейские заподозрили водителя легковушки в том, что он сел за руль подшофе. Однако попутчик водителя так повернул разговор, что сотрудники ГИБДД сильно пожалели, что вообще остановили этот автомобиль.

Ночь, дорога, стражи правопорядка останавливают автомобиль и начинают вести разговор в грубой форме, требовать у водителя выйти из машины, объясняя это проведением операции «Розыск». Однако мужчина ехал не один, а с попутчиком, который оказался довольно грамотным юристом и, не стерпев такого обращения, стал предъявлять уже свои требования к блюстителям закона, да еще таким образом, что те захотели поскорее отделаться от назойливых лженарушителей. Но не тут-то было! Водитель и пассажир вошли в раж и уже сами не захотели «отпускаться», требуя проведения всех полагающихся процедур, вплоть до проверки на трезвость, раз уж у инспектора возникли сомнения. Под напором грамотного юриста решительности у инспектора поубавилось, а диалог вышел довольно любопытным. Полностью видео можно посмотреть по ссылке, а заодно поучиться, как не пасовать перед хамоватыми инспекторами (разумеется, не все такие!), а грамотно и с достоинством отстаивать свои права.

Фото: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Может быть есть смысл позвонить на единый номер 112 и спросить, что за операцию проводят два ряженых хлопца и что делать? Можно ли их слегка побоксировать?
Там всё записывается.

Ответить#
+2

Эх, репосты с Рен-Тв, скоро с ТВ-З будут новости тырить. И да, юрист так себе то быдло, которое я увидел.

Ответить#
+1