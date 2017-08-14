Правительство даст 430 млн рублей на поддержку сокращаемых рабочих АВТОВАЗа

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, кадровая ситуация на предприятии сложная и требует постоянного внимания. Названная сумма будет направлена на устройство судьбы 4 тысяч сотрудников АВТОВАЗа, которые могут быть сокращены с предприятия.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о проекте постановления правительства, которое предусматривает выделение в этом году Самарской области 430 млн рублей на обеспечение занятости работников АВТОВАЗа. В начале текущего года на предприятии числились 42 725 сотрудников, по итогам первого полугодия штат уменьшился до 38 658 человек, а к концу 2018 года его планируется сократить до 32 тысяч человек.

Выделенные правительством деньги должны уберечь людей от безработицы: часть средств пойдет на профессиональную переподготовку сотрудников для нужд тольяттинского Индустриального парка (не менее 2 тысяч человек), часть пойдет на поддержку организаций, принимающих на работу бывших автовазовцев (1367 человек). Об этом Мантуров заявил в интервью агентству РИА Новости.

Также министр напомнил, что правительственная поддержка самого АВТОВАЗа идет сразу по нескольким направлениям: обновление парка, субсидирование части процентных выплат по инвестиционным кредитам, льготное автокредитование для населения, льготный лизинг, поддержка экспорта готовой продукции.

Пресс-служба АВТОВАЗа в июле рассказала, что завод не только увольняет, но и принимает необходимых сотрудников: в частности, 150 молодых рабочих заступили на конвейер линии B0, а до конца года команду отдела инжиниринга предприятия пополнят 180 талантливых специалистов.

  • Продажи автомобилей Lada, тем временем, растут быстрее рынка: с января по июль, по данным АЕБ, было продано 166 733 машины, на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • В июле стало известно о том, что бывший глава АВТОВАЗа Бу Андерссон нашел новую работу: он назначен руководителем европейской штаб-квартирой японской компании Yazaki, занимающейся производством автокомплектующих.

Фото: DPA/ТАСС

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Комментарии (18)

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слепоглухотупые дебилы читайте многа раз пока не дойдет

Также министр напомнил, что правительственная поддержка самого АВТОВАЗа идет сразу по нескольким направлениям

правительственная поддержка самого АВТОВАЗа идет сразу по нескольким направлениям

правительственная поддержка самого АВТОВАЗа идет сразу по нескольким направлениям

правительственная поддержка самого АВТОВАЗа идет сразу по нескольким направлениям

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+2

«часть пойдет на поддержку организаций, принимающих на работу бывших автовазовцев» — а это вот вообще, что такое? без взяток и откатов работников автоваза никто к себе брать не хочет? )))

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+3
Слава

А то ж:)
Когда руки из *опы растут, куда их могут взять на работу?
Ну, кроме ВАЗа?;)))

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0

Т.е. по 100 тысяч на нос? И чего там «переподготавливать» за такие деньги? Сдается мне это очередной попил-распил, а до рабочих если, что и дойдет, то жалкие крошки от сухарей...
И потом с какой стати российский бюджет финансирует по сути французский автозавод? А сколько на переподготовку потратит французский бюджет или бюджет концерна Рено-Ниссан?

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+4
Слава

«Французский автозавод» денег не получит! Не надо врать!

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-1
Слава

Не вам одному сдается:)

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+2

Тааак, ВАЗофилы...
Идите-ка сюда... (*злобный смех)
Носом вас буду тыкать в эту новость!

С какого это перепуга министерство промышленности РФ дотирует завод, принадлежащий Рено, бюджетными деньгами!?

Что это еще за дотации? ВАЗ же «прибыльный», он же «налоги платит!!!111», да, безымянные одноразовые?:))) Как так-то?

Люмичка, может, и вы выскажетесь в своей неповторимой манере?:))))

Вы тут все, ВАЗофилы, разорялись как могли: «докажи, что дотируют» — вот вам, жалкие вруны и лицемеры!:)

Демагогиус, вас особенно касается.
Вы тут такие городили теории... столько буковок родили...
А все оказалось проще — врали как сивый мерин:)))

Итого: ВАЗофилы в очередной раз жиденько обделались и будут тыкнуты своими проплаченными моськами в результаты своей жизнедеятельности много-много раз.

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+1
Каплан Илья

А вы внимательно буквы читали? Или как обычно, между строчек и только любимые???
Черным по белому написано: Глава «Минпромторга Денис Мантуров рассказал о проекте постановления правительства, которое предусматривает выделение в этом году Самарской области 430 млн рублей на обеспечение занятости работников АВТОВАЗа». Понимаете русский алфавит? САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. НЕ АВТОВАЗУ, А САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. АВТОВАЗ и Самарская область — это разные слова, разные организации, разные субъекты. И это очень даже не плохо, пример, город Орск в Оренбургской области, когда зарылся никелевый завод, несколько тысяч людей осталось без средств к существованию, и это усугубило и без того криминальную обстановку в городе.

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+2
Азаров Владимир

Владимир, не говорите ему о наличии другого производства. Он же инфаркт схватит или ума лишиться. Ему везде распил мерещиться.

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0
Баронин Сергей

Сирожа, вы уже купили себе Весту? Или будете врать, что передумали?:))
Ну все, уже даже ваши хозяева в открытую признали, что кормят ВАЗ из бюджета.
Обтекайте, смрадная путриотина:)

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+2
Азаров Владимир

Кэп, а теперь назовите мне в Самарской области значимые производства, не связанные с АвтоВАЗом?:)))

Очень жду:)

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+1
Каплан Илья

В Орске кроме никеля тоже особо ничего не делали, но несколько лет назад это никого не остановило, в итоге в городе полная [у нас не ругаются]. Хотите в Самаре повторить????
А насчет значимых производств, как человек связанный с космической деятельностью, могу вам сообщить, что в Самаре расположен «ЦСКБ Прогресс», ныне РКЦ «Прогресс» ссылкассылка
Гагарин летал на детище этого завода.
А если вы имеете дело со строительством, то может видели на кабеле надпись «ВолгаКабель» это тоже из Самары ссылкассылка
Это вкратце из того, что я знаю, за исключением автомобильной промышленности, которая, кстати, в Самаре не ограничивается только АВТОВАЗом.

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0
Каплан Илья

Каклан, учись читать! Там про дотации АвтоВАЗа ни слова!

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-3
Lumi

Люмичка, вы читать умеете?:)))
«Правительство выделит 430 млн рублей на поддержку сокращаемых рабочих АВТОВАЗа»:))))

Зачем читать? Мжно оторваться на секунду от вротенбергопопы и тяфкнуть:)

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0
Каплан Илья

Каклан, там же написано «„Правительство выделит 430 млн рублей на поддержку сокращаемых РАБОЧИХ АВТОВАЗа“».

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0
Lumi

Люмичка, а что, у нас рабочих только с ВАЗа сокращают?
Чем эти бракоделы лучше других сокращенных?
Не расскажете ли?

А как быть с фиазой:
«Поддержка ВАЗа идет сразу по нескольким направлениям»?
Ее вы предпочли не увидеть, путриотина вы наша?:)

В этой статье черным по-русски сказано, что бюджетные деньги отдают предприятию, которое России даже практически уже не принадлежит.
С каких таких яиц подобная щедрость, а, Люмичка?

Ответ будет?
Или у вас рот вротенбергозадом занят как всегда?

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+1
Каплан Илья

1) И часто у нас разом увольняют более чем 4000 человек?
2) Тольятти не крупный город, где вопрос с рабочими местами стоит сравнительно остро, тем более АвтоВАЗ там чуть ли не градообразующие предприятие.
3) И опять брешешь: «выделение в этом году Самарской области 430 млн рублей на обеспечение занятости работников АВТОВАЗа.»
4) Как я понимаю, цитаты не будет? (того, что написано в первом предложении 3-го абзаца)
5) 64% акций АвтоВАЗа принадлежат Alliance Rostec Auto B.V., а у Ростех 17,55% акций Alliance Rostec Auto B.V.. Право голоса распределяется следующим образом: Рено- 50% (-1 акция), Ростех- 32,87%, Ниссан- 17,13%.

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0
Lumi

а он не собирался читать... главное что похоже, будто правительство спонсирует Автоваз. Радуется как дурачок)))

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0