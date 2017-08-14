Правительство даст 430 млн рублей на поддержку сокращаемых рабочих АВТОВАЗа

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, кадровая ситуация на предприятии сложная и требует постоянного внимания. Названная сумма будет направлена на устройство судьбы 4 тысяч сотрудников АВТОВАЗа, которые могут быть сокращены с предприятия.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о проекте постановления правительства, которое предусматривает выделение в этом году Самарской области 430 млн рублей на обеспечение занятости работников АВТОВАЗа. В начале текущего года на предприятии числились 42 725 сотрудников, по итогам первого полугодия штат уменьшился до 38 658 человек, а к концу 2018 года его планируется сократить до 32 тысяч человек.

Выделенные правительством деньги должны уберечь людей от безработицы: часть средств пойдет на профессиональную переподготовку сотрудников для нужд тольяттинского Индустриального парка (не менее 2 тысяч человек), часть пойдет на поддержку организаций, принимающих на работу бывших автовазовцев (1367 человек). Об этом Мантуров заявил в интервью агентству РИА Новости.

Также министр напомнил, что правительственная поддержка самого АВТОВАЗа идет сразу по нескольким направлениям: обновление парка, субсидирование части процентных выплат по инвестиционным кредитам, льготное автокредитование для населения, льготный лизинг, поддержка экспорта готовой продукции.

Пресс-служба АВТОВАЗа в июле рассказала, что завод не только увольняет, но и принимает необходимых сотрудников: в частности, 150 молодых рабочих заступили на конвейер линии B0, а до конца года команду отдела инжиниринга предприятия пополнят 180 талантливых специалистов.

Продажи автомобилей Lada, тем временем, растут быстрее рынка: с января по июль, по данным АЕБ, было продано 166 733 машины, на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле стало известно о том, что бывший глава АВТОВАЗа Бу Андерссон нашел новую работу: он назначен руководителем европейской штаб-квартирой японской компании Yazaki, занимающейся производством автокомплектующих.

Фото: DPA/ТАСС