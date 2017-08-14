Основателю «Смотра.ру» Эрику Китуашвили продлили арест до октября

Мосгорсуд принял решение оставить под стражей основателя «Смотра.ру» Эрика «Давидовича» Китауашвили до середины октября. К обвинениям в мошенничестве со страховками добавилось уголовное дело о клевете на полицейских.

Мосгорсуд удовлетворил просьбу следствия продлить срок содержания под стражей основателя проекта «Смотра.ру» и видеоблогера Эрика «Давидовича» Китуашвили. В СИЗО он находится уже полтора года. Судья посчитал достаточными доводы следствия о том, что Китуашвили должен ознакомиться с новыми материалами дела, а само следствие должно провести ряд действий по расследованию иных эпиздов его преступлений, передает РАПСИ. Вместе с «Давидовичем» под стражей осталась и его гражданская супруга Анна Каганская. Защита просила отпустить их под залог в 3 млн руб.

В прошлом году Китуашвили предъявили обвинения по статье «Мошенничество». Следствие выявило три эпизода инсценировки угонов застрахованных по каско автомобилей (Lexus LS430, Mercedes—Benz SL55 AMG и BMW M5) и получения по подложным документам страховых выплат. Кроме того, Китуашвили обвиняют в легализации денежных средств, полученных со страховой компании. Наконец, в деле имеется еще один эпизод по инсценировке угона автомобиля, на этот раз BMW 745i, за который страховая компания выплатила 1,2 млн руб. Общий ущерб, нанесенный Китуашвили страховым компаниям оценен в сумму около 10 млн руб.

Кроме того, к обвинениям в мошенничестве прибавилось и уголовное дело о клевете на полицейских. В феврале прошлого года, выступая в суде, Китуашвили заявил, что несколько руководителей ГУ МВД по Москве дали взятки за назначение их на новые должности. Бутырский суд Москвы признал эти высказывания несоответствующими действительности и порочащими честь и достоинство полицейских. В конце сентября прошлого года это дело было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений.

«Смотра.ру» является социальной сетью, в которой общаются постоянные обитатели Смотровой площадки на Воробьевых горах. Большинство из них устраивают нелегальные гонки и зачастую становятся участниками аварий.

Сам Эрик Китуашвили получил широкую известность благодаря видеороликам, в которых он на дорогих автомобилях нарушал Правила дорожного движения, игнорировал полицию и совершал опасные маневры. Однако затем он «переквалифицировался» и делал обзоры люксовых автомобилей, а также выпустил серию видероликов, в которых обвинял руководство столичной ГИБДД в коррупции.

В феврале прошлого года защита уже просила отпустить Китуашвили под залог в 10 млн руб.

Эрик Китуашвили является автором проекта по созданию самой быстрой BMW M 5 в мире. Он заявлял, что седан способен разогнаться до более чем 400 км/ч.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС