Поездки в такси могут подорожать

Стоимость поездки в такси, вызванном через агрегатор «Яндекс.Такси», в скором времени может вырасти. Связано это с планами компании страховать жизнь и здоровье пассажиров во время поездок. Переговоры со страховыми компаниями ведут и в Uber.

Стоимость поездок в «Яндекс.Такси» может вырасти из-за желания компании страховать жизнь и здоровье пассажиров. Компания ведет переговоры с крупными страховщиками, среди которых «Ингосстрах», РЕСО и ВСК.

Сейчас стороны договариваются о параметрах страхования: размере возмещения, покрываемых рисках, возможных исключениях из правил. Причем в страховых компаниях говорят об особой убыточности ОСАГО для автомобилей такси: если в целом по РФ в ДТП попадает 6% застрахованных автомобилей, то для такси этот показатель вырастает уже до 28%.

«Сейчас рано говорить, как именно это будет реализовано. Возможно, согласиться на страхование своих поездок можно будет в меню приложения»,- заявил руководитель отдела регионального развития «Яндекс.Такси» Алексей Федотов газете «КоммерсантЪ».

Прежде чем распространять страхование жизни и здоровья на весь сервис, в компании планируют протестировать его в нескольких городах, а максимальная сумма выплат не должна превысить 2 млн руб.

По статистике ГИБДД, в первом полугодии в России зафиксировано 751 ДТП с пострадавшими, в которых одним из участников аварии был таксомотор. К «Яндекс.Такси» сегодня подключено более 200 тыс. водителей в 127 партнерских таксопарках. Сам сервис работает не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.

Эксперты говорят, что страхование жизни и здоровья неминуемо приведет к росту стоимости поездки (сегодня в Москве этот показатель составляет 450 руб.). Правда, по данным источника издания в финансовых кругах, «речь идет о вполне подъемных 4–5 руб. за поездку». Но не исключено, что и «Яндекс.Такси», и страховщики заложат в стоимость непредвиденные риски, и тогда стоимость поездки может вырасти ощутимее.

Кроме «Яндекс.Такси» о страховании жизни и здоровья пассажиров задумались и в Uber, а компания «Максим» вообще может создать собственную страховую компанию или благотворительный фонд для выплат компенсаций пострадавшим.

В июле «Яндекс.Такси» и Uber объявили о создании совместной компании, которая будет работать в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

объявили о создании совместной компании, которая будет работать в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. В Госдуме предложили ввести регулирование работы агрегаторов такси.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС