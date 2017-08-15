Luxgen представил кроссовер с дисплеем, как у Теслы

Тайваньская компания Luxgen представила компактный кроссовер U5, созданный на базе седана S3. Его отличительной чертой стал большой вертикальный экран, размещенный на передней панели в салоне.

Luxgen U5

Тайваньская компания Luxgen российским автолюбителям известна по большому кроссоверу Luxgen 7 SUV, с которым она вышла на наш рынок. Но высокие цены и невнятная маркетинговая политика привели к тому, что марка из России ушла. А вот у себя на родине Luxgen, которому в этом году исполняется 10 лет, чувствует себя совсем неплохо.

К своему юбилею компания подготовила очередную новинку — кроссовер U5, созданный на базе приподнятого седана S3. Машину отличает динамичный «молодежный» силуэт и пластиковый защитный обвес. По размерам он сопоставим, например, с Nissan Qashqai: его длина равна 4395 мм.

Luxgen U5

Под капотом у кроссовера размещен 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 124 л.с. В будущем у машины может появиться и более мощный силовой агрегат: 1,6-литровый 167-сильный турбодвигатель французского производства (PSA Peugeot Citroen).

Привод у машины — исключительно передний, а все, что может выбрать покупатель, так это коробку передач: либо 5-ступенчатую механику, либо вариатор.

Первое, что бросается в глаза в салоне кроссовера, — большой 12-дюймовый вертикально ориентированный экран, расположенный на передней панели. Почти как в Tesla Model X! И точно так же, как в американском электромобиле, именно через различные меню на экране можно управлять климат-контролем, навигацией и аудиосистемой. Чтобы облегчить доступ, под экраном расположены шесть кнопок, позволяющие быстро попасть в тот или иной раздел меню.

В салоне в глаза бросаются спортивный скошенный руль и огромный экран информационно-развлекательной системы

Как и другие модели Luxgen, кроссовер U5 может похвастать богатым оснащением. В его комплектацию входят система стабилизации, шесть подушек безопасности, камеры, обеспечивающие круговой обзор и контроль «мертвых» зон, автопарковщик, система слежения за разметкой, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой.

Luxgen U5

Производство Luxgen U5 началось в августе, к дилерам компании автомобили поступят этой осенью.

Марка Luxgen продержалась в России несколько лет. В октябре 2014 года она официально заморозила свои продажи в России.

продержалась в России несколько лет. В октябре 2014 года она официально заморозила свои продажи в России. Развивает Luxgen и «электрическое» направление: компания хочет вывести на рынок седан S 3 с силовой установкой мощностью 204 л.с.

Фото: Luxgen