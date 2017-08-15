Гастарбайтеров с нацправами в России станет больше

На заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министры пяти стран договорились, в частности, о взаимопризнании национальных и международных водительских прав. Таким образом, список стран, водители которых смогут работать в России по найму без получения водительского удостоверения российского образца, пополнят еще две страны — Армения и Казахстан.

Совсем недавно в России вступил в силу закон об обязательной замене национальных прав на российские для профессиональных водителей — не далее как 1 июня 2017 года. Потом вдруг выяснилось, что забыли про белорусов, и 16 июня на заседании Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии была достигнута договоренность о признании в России белорусских прав, а в Белоруссии — российских.

Потом уже Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий гражданам стран, где русский язык закреплен как официальный, работать шоферами на территории РФ. Такой страной оказалась Киргизия.

И, наконец, вчера на заседании Евразийского межправительственного совета граждане еще двух стран получили право работать водителями в России, используя свои национальные водительские удостоверения, — Армения и Казахстан. Таким образом, все страны-члены ЕврАзЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) договорились о взаимопризнании национальных водительских прав. «За бортом» остались все остальные страны, из которых реально могут претендовать на работу водителями в нашей стране жители Узбекистана, Молдовы, Украины, Туркмении, Таджикистана и Азербайджана. Но не будет ли и дальше расширяться список стран-исключений?

«За рулем.РФ» обратился за комментарием к председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представителю фракции ЛДПР Ярославу Нилову.

Напомню, что закон об обязательной замене национальных прав на российские был принят еще в 2012 году по инициативе ЛДПР, и мы настаивали на том, чтобы поправки вступили в силу без отложенного срока действия. Но из-за того, что правительство не имело достаточных мощностей для замены водительских удостоверений и предоставления возможности сдачи экзаменов, вступление в силу закона откладывалось каждый год вплоть до 2017-го. Если бы все заработало еще в 2012 году, ситуация была бы иной. Почему мы настаивали на законе именно тогда? Вспомните то время: по улицам рассекали, так называемые, шахид-такси, не было агрегаторов, и такси не было настолько доступно, как сейчас. Очень много было аварий с участием общественного транспорта, которым управляли иностранцы. Позже в этой сфере начали наводить порядок, это касалось, прежде всего, грузо- и пассажироперевозок, но все равно делалось недостаточно.

Мы были против того, чтобы закон откладывали, и если бы в этом году спикер Госдумы Вячеслав Володин не обратил внимание не нарушение регламента, его бы отложили и на этот раз. Что касается белорусских водителей, то этот вопрос был урегулирован наднациональным законодательством, у нас есть договор о Союзном государстве России и Белоруссии, и тут вопросов нет. Что касается Киргизии, то такая аргументация, как наличие нормы в конституции о том, что русский язык является государственным, а это значит, что все этот язык знают, как и российские ПДД, кажется мне сомнительной. Я был в Киргизии с делегацией и могу сказать, что в Бишкеке еще говорят на русском, а в сельской местности наш язык практически не знают. Более того, когда в России вступил в силу запрет на национальные права, многие иностранные водители не могли сдать на права именно потому, что плохо понимают по-русски! А ведь это влияет на безопасность и аварийность на дороге. Прописали и для Киргизии отдельно, ну ладно, но процесс пошел дальше, и вот еще несколько государств исключены из общей нормы. То есть мы постепенно возвращаемся к тому, от чего уходили. А начиналось все с громких аварий.

Ряд государств все же не смогут пользоваться нацправами, те же таджики, украинцы. Хотя, например, жители непризнанных республик Донецка и Луганска русский язык знают уж точно лучше, чем киргизы. Почему тогда для них нет исключения? Получается неоднозначная и несправедливая ситуация.

  • Запрет на осуществление профессиональной деятельности лицам, обладающим только национальными водительскими удостоверениями, вступил в силу 1 июня, хотя депутаты предлагали сдвинуть сроки еще на год, и даже 17 мая такой законопроект был принят в первом чтении,но из-за разногласий так и не прошел.
  • Теперь иностранные водители, которые собираются заниматься профессиональной деятельностью в России, должны обменять национальные права на права российского образца. Для этого необходимо сдать теорию и два практических экзамена: вождение на автодроме и в городе.

Фото: «За рулем» и Валерий Шарифуллин/ТАСС

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Комментарии (3)

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Ну теперь-то понятно..."...В Ростовской области смертность превышает рождаемость уже четвёртый год подряд...убыль жителей за 4,5 года достигла 32 тысяч человек..." Щас вообще-то год какой? 2017-й или 1917-й? По ходу разницы-то никакой...

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0

Пральна, должен же хоть кто-то за Утипутина голосовать. Проблема, что водительские права россиянам по конституции положены — продавать право на их получение за голос на выборах можно только гастерам.
Но когда в бюджете совсем кончится денежка для попила, подрпавят немножечко конституцию, и всем россиянам после 18 лет придется ежегодно подтверждать гражданство нехилым денежным взносом в пользу ПЖиВ — помимо существующих налогов, ага:)
А членам ПЖиВ дадут какое-нибудь гражданство версии «про» — без взноса. Эти Ж и В себя не обидят:)

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-1

сначала запретили , а теперь потихоньку обратно разрешают.. осталось еще в метро их пустить и за штурвал самолета и вообще жара будет!

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0