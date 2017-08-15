Гастарбайтеров с нацправами в России станет больше

На заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министры пяти стран договорились, в частности, о взаимопризнании национальных и международных водительских прав. Таким образом, список стран, водители которых смогут работать в России по найму без получения водительского удостоверения российского образца, пополнят еще две страны — Армения и Казахстан.

Совсем недавно в России вступил в силу закон об обязательной замене национальных прав на российские для профессиональных водителей — не далее как 1 июня 2017 года. Потом вдруг выяснилось, что забыли про белорусов, и 16 июня на заседании Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии была достигнута договоренность о признании в России белорусских прав, а в Белоруссии — российских.

Потом уже Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий гражданам стран, где русский язык закреплен как официальный, работать шоферами на территории РФ. Такой страной оказалась Киргизия.

И, наконец, вчера на заседании Евразийского межправительственного совета граждане еще двух стран получили право работать водителями в России, используя свои национальные водительские удостоверения, — Армения и Казахстан. Таким образом, все страны-члены ЕврАзЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) договорились о взаимопризнании национальных водительских прав. «За бортом» остались все остальные страны, из которых реально могут претендовать на работу водителями в нашей стране жители Узбекистана, Молдовы, Украины, Туркмении, Таджикистана и Азербайджана. Но не будет ли и дальше расширяться список стран-исключений?

«За рулем.РФ» обратился за комментарием к председателю комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представителю фракции ЛДПР Ярославу Нилову.

Мы были против того, чтобы закон откладывали, и если бы в этом году спикер Госдумы Вячеслав Володин не обратил внимание не нарушение регламента, его бы отложили и на этот раз. Что касается белорусских водителей, то этот вопрос был урегулирован наднациональным законодательством, у нас есть договор о Союзном государстве России и Белоруссии, и тут вопросов нет. Что касается Киргизии, то такая аргументация, как наличие нормы в конституции о том, что русский язык является государственным, а это значит, что все этот язык знают, как и российские ПДД, кажется мне сомнительной. Я был в Киргизии с делегацией и могу сказать, что в Бишкеке еще говорят на русском, а в сельской местности наш язык практически не знают. Более того, когда в России вступил в силу запрет на национальные права, многие иностранные водители не могли сдать на права именно потому, что плохо понимают по-русски! А ведь это влияет на безопасность и аварийность на дороге. Прописали и для Киргизии отдельно, ну ладно, но процесс пошел дальше, и вот еще несколько государств исключены из общей нормы. То есть мы постепенно возвращаемся к тому, от чего уходили. А начиналось все с громких аварий.

Ряд государств все же не смогут пользоваться нацправами, те же таджики, украинцы. Хотя, например, жители непризнанных республик Донецка и Луганска русский язык знают уж точно лучше, чем киргизы. Почему тогда для них нет исключения? Получается неоднозначная и несправедливая ситуация.

Запрет на осуществление профессиональной деятельности лицам, обладающим только национальными водительскими удостоверениями, вступил в силу 1 июня, хотя депутаты предлагали сдвинуть сроки еще на год, и даже 17 мая такой законопроект был принят в первом чтении,но из-за разногласий так и не прошел.

депутаты предлагали сдвинуть сроки еще на год, и даже 17 мая такой законопроект был принят в первом чтении,но из-за разногласий так и не прошел. Теперь иностранные водители, которые собираются заниматься профессиональной деятельностью в России, должны обменять национальные права на права российского образца. Для этого необходимо сдать теорию и два практических экзамена: вождение на автодроме и в городе.

Фото: «За рулем» и Валерий Шарифуллин/ТАСС