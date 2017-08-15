«Калашников» представил полицейский электромотоцикл Иж

Всего месяц назад стало известно о том, что в Ижевске может возобновиться производство мотоциклов, и вот первая премьера! Электромотоциклы Иж предназначены для ГИБДД и уже заступили на службу.

Напомним, что предприятие «Ижмаш» еще в 2013 году было преобразовано в Концерн «Калашников», но к мотоциклетной теме было решено вернуться только недавно: в июле глава Ростеха (основной акционер концерна) Сергей Чемезов анонсировал возобновление производства мотоциклов, причем на новом технологическом уровне. Сегодня стало ясно, о чем шла речь.

Внешне новый ижевский мотоцикл напоминает эндуро BMW G 650 GS (эта модель очень популярна у российской дорожной полиции), но технически не имеет с ним ничего общего. Из ТТХ пока что заявлена лишь мощность — 15 кВт (20 л.с.) и запас хода на одной зарядке — 150 км. Из конструктивных особенностей можно отметить показанные на видео два амортизатора в задней подвеске — возможно, такое решение обусловлено высокой массой мотоцикла с блоком батарей. Щиток приборов выглядит довольно примитивно, но для спецтехники иного не требуется.

Первая партия электромотоциклов уже поступила в распоряжение столичных полицейских, а в ближайшее время МВД планирует начать их полномасштабное тестирование по всей стране.

На следующей неделе производитель планирует показать свои электромотоциклы на форуме «Армия-2017» в подмосковной Кубинке, где их сможет рассмотреть во всех подробностях любой желающий. Будет ли у электромотоцикла гражданская версия, пока не сообщается.

Фото, видео: концерн «Калашников»