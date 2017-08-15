«Калашников» представил полицейский электромотоцикл Иж

Всего месяц назад стало известно о том, что в Ижевске может возобновиться производство мотоциклов, и вот первая премьера! Электромотоциклы Иж предназначены для ГИБДД и уже заступили на службу.

Напомним, что предприятие «Ижмаш» еще в 2013 году было преобразовано в Концерн «Калашников», но к мотоциклетной теме было решено вернуться только недавно: в июле глава Ростеха (основной акционер концерна) Сергей Чемезов анонсировал возобновление производства мотоциклов, причем на новом технологическом уровне. Сегодня стало ясно, о чем шла речь.

Внешне новый ижевский мотоцикл напоминает эндуро BMW G 650 GS (эта модель очень популярна у российской дорожной полиции), но технически не имеет с ним ничего общего. Из ТТХ пока что заявлена лишь мощность — 15 кВт (20 л.с.) и запас хода на одной зарядке — 150 км. Из конструктивных особенностей можно отметить показанные на видео два амортизатора в задней подвеске — возможно, такое решение обусловлено высокой массой мотоцикла с блоком батарей. Щиток приборов выглядит довольно примитивно, но для спецтехники иного не требуется.

Первая партия электромотоциклов уже поступила в распоряжение столичных полицейских, а в ближайшее время МВД планирует начать их полномасштабное тестирование по всей стране.

На следующей неделе производитель планирует показать свои электромотоциклы на форуме «Армия-2017» в подмосковной Кубинке, где их сможет рассмотреть во всех подробностях любой желающий. Будет ли у электромотоцикла гражданская версия, пока не сообщается.

Фото, видео: концерн «Калашников»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (11)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Так они же свой мотоцикл предоставляли ещё для съёмок фильма «Обливион». Там на нём Том Круз мотался. )))) Молодцы.

Ответить#
0

Хорошая новость по-любому, ещё бы узнать что в нём отечественного, батарейка точно нет, силовая установка тоже. И уберите эту мерзкую козлорожу справа

Ответить#
+1

Ну хоть что-то начинают делать,, и то хорошо. Может начнут собирать отечественные мотоциклы, а то что на рынке сейчас есть, так либо Китай, либо импортное б/у.

Ответить#
+1

Я так понимаю, это очередная попытка скрестить йотафон с ё-мобилем и пильнуть на этом бюджетного бабла.
Инфраструктуры нет, сервиса помимо Ижевска нет, перспектив серийного производства нет, ибо стоить будет как БМВ, а ездить как «Верховина 7»
Малаццы.
Лучше бы Сегвеи закупили.

Ответить#
-5

Целых 20 л.с. — огонь! Только имя Калашникова позорят...
Если они поступят в московский мотобат, то мотоциклистам можно спокойно уезжать от этих инновационных мотоциклов)

Ответить#
0
Darkmatter

Не стоит забывать, что для электродвигателя мощность — это совсем не то, что для ДВС.
Крутящий момент позволит выстреливать до 100 км/ч достаточно быстро.
А вот комплектующие для производства этого мотоцикла в России не производятся, так что гордиться действительно нечем. Собрать такой мотоцикл может любой механик у себя в гараже.

Ответить#
+1
rodion_m

А после 100 как он разгонется? А нарушитель на тысяче кубовом уже 200 в это время наберет...
Выглядят мотоциклы очень кустарно. Китайцы и те более достойно смотрятся
И, кстати, вполне вероятно (очень даже), что мотоциклы эти ждет судьба Ё-мобиля. Деньжат попилят и все. Хотелось бы ошибаться, но так оно с высокой степенью вероятности и будет.
В видео идет сплошная похвальба со стороны начальства ГИБДД, а на лицах сотрудников мотобата радости не наблюдается)

Ответить#
+3
Darkmatter

Вы мозги свои все перепилили! Сколько можно тупить?))
А по мне, пусть развиваются... Хоть как!!! Одно лучше, чем сидеть попой на кресле, да пузыри на форумах пускать!)

Ответить#
-1
Безымянный

«А по мне, пусть развиваются... Хоть как!!! „
_____________
Ну ты и дебилойд))

Ответить#
0
Darkmatter

Чего это вдруг?)
Сам ты дебилойд!))

Ответить#
-2
Darkmatter

Вы правы, он больше 100 не едет. Скорее всего будут использовать вместо лошадей в парках. И за пьяными велосипедистами гоняться )

Ответить#
0