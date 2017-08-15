Названы регионы с самым большим предложением авто с пробегом

Суммарная доля Москвы с областью на рынке «бэушек» в первом полугодии 2017-го составила почти 12%, однако у Подмосковья в этом сегменте наметился рост на 5,2%, а у Москвы — спад на 12,1%.

Рейтинг 30 крупнейших региональных рынков в первом полугодии 2017 года возглавило Подмосковье с результатом 151,4 тыс. автомобилей, прирост составил 5,2%, а доля рынка — 6,1%, сообщает аналитическое агентство «Автостат». На втором месте столица — 144,9 тыс. проданных авто, что на 12,1% ниже показателя прошлого года, а доля Москвы на рынке б/у машин составила 5,8%.

В десятку наиболее успешных регионов по продажам автомобилей с пробегом вошли также Краснодарский край, продажи в котором за год выросли на 12,1% и составили 120,7 тыс. шт., Санкт-Петербург — 91 тыс. шт., где спрос сократился на 0,6%, Ростовская область — 74,2 тыс. шт., +2,5%, Свердловская область — 72,7 тыс. шт., —0,6%, Башкортостан — 69,9 тыс. шт., +6,5%, Челябинская область — 64 тыс. шт., +4%, Новосибирская область — 63 тыс. шт., +4,6% и Татарстан — 62,4 тыс. шт., +1,1%. Совокупная доля ведущей десятки регионов составила около 37% российского рынка подержанных легковых автомобилей.

Отрицательную динамику продаж показали десять регионов: кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области, это еще и Хабаровский край (-6,6%), Воронежская область (-2,6%), Пермский край (-2,3%), Самарская область (-2%), Приморский край (-1,8%), Белгородская область (-0,3%) и Алтайский край (-0,2%).

Самый высокий рост продаж отмечен в Краснодарском крае — 12,1%, Волгоградской области — 11,2%, Республике Башкортостан — 6,5%, Ставропольском крае — 6,4% и Оренбургской области — 6,3%.

Всего же с января по июнь в России рынок легковых автомобилей с пробегом составил 2 492 531 автомобиль, увеличившись всего на 1,1%.

Сейчас продажей подержанных машин активно занимаются и официальные дилерские центры, и оказывается, что с пробегом выставленных там машин не все бывает чисто. Поэтому депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ввести ответственность для автосалонов за продажу автомобилей с фальсифицированными данными по пробегу. Наказание предлагается ввести суровое — вплоть до отзыва лицензии.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (тыс. шт.)

№ Регион 6 мес. 2017 6 мес. 2016 Изм., % Доля, % 1 Московская область 151,4 143,9 5,2 6,1 2 Москва 144,9 164,8 —12,1 5,8 3 Краснодарский край 120,7 107,7 12,1 4,8 4 Санкт-Петербург 91,0 91,5 —0,6 3,7 5 Ростовская область 74,2 72,4 2,5 3,0 6 Свердловская область 72,7 73,2 —0,6 2,9 7 Республика Башкортостан 69,9 65,6 6,5 2,8 8 Челябинская область 64,0 61,5 4,0 2,6 9 Новосибирская область 63,0 60,2 4,6 2,5 10 Республика Татарстан 62,4 61,7 1,1 2,5 11 Нижегородская область 56,1 54,6 2,8 2,3 12 Красноярский край 56,0 55,2 1,4 2,2 13 Самарская область 51,6 52,7 —2,0 2,1 14 Ставропольский край 49,1 46,2 6,4 2,0 15 Иркутская область 48,2 48,2 0,1 1,9 16 Приморский край 48,1 49,0 —1,8 1,9 17 Кемеровская область 45,6 43,7 4,2 1,8 18 Алтайский край 45,3 45,4 —0,2 1,8 19 Волгоградская область 40,6 36,5 11,2 1,6 20 Саратовская область 40,3 40,1 0,6 1,6 21 Воронежская область 39,8 40,8 —2,6 1,6 22 Республика Дагестан 39,2 39,1 0,3 1,6 23 Пермский край 38,9 39,8 —2,3 1,6 24 Омская область 37,7 36,3 4,0 1,5 25 Ханты-Мансийский АО — Югра 32,5 32,4 0,3 1,3 26 Оренбургская область 31,2 29,3 6,3 1,3 27 Белгородская область 29,1 29,2 —0,3 1,2 28 Тюменская область 28,9 28,0 3,3 1,2 29 Хабаровский край 28,3 30,3 —6,6 1,1 30 Тульская область 27,2 26,8 1,5 1,1 ВСЕГО по России 2492,5 2465,0 1,1 100,0

Фото: «За рулем»