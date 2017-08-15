Названы регионы с самым большим предложением авто с пробегом

Рейтинг 30 крупнейших региональных рынков в первом полугодии 2017 года возглавило Подмосковье с результатом 151,4 тыс. автомобилей, прирост составил 5,2%, а доля рынка — 6,1%, сообщает аналитическое агентство «Автостат». На втором месте столица — 144,9 тыс. проданных авто, что на 12,1% ниже показателя прошлого года, а доля Москвы на рынке б/у машин составила 5,8%.
В десятку наиболее успешных регионов по продажам автомобилей с пробегом вошли также Краснодарский край, продажи в котором за год выросли на 12,1% и составили 120,7 тыс. шт., Санкт-Петербург — 91 тыс. шт., где спрос сократился на 0,6%, Ростовская область — 74,2 тыс. шт., +2,5%, Свердловская область — 72,7 тыс. шт., —0,6%, Башкортостан — 69,9 тыс. шт., +6,5%, Челябинская область — 64 тыс. шт., +4%, Новосибирская область — 63 тыс. шт., +4,6% и Татарстан — 62,4 тыс. шт., +1,1%. Совокупная доля ведущей десятки регионов составила около 37% российского рынка подержанных легковых автомобилей.
Отрицательную динамику продаж показали десять регионов: кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области, это еще и Хабаровский край (-6,6%), Воронежская область (-2,6%), Пермский край (-2,3%), Самарская область (-2%), Приморский край (-1,8%), Белгородская область (-0,3%) и Алтайский край (-0,2%).
Самый высокий рост продаж отмечен в Краснодарском крае — 12,1%, Волгоградской области — 11,2%, Республике Башкортостан — 6,5%, Ставропольском крае — 6,4% и Оренбургской области — 6,3%.
- Всего же с января по июнь в России рынок легковых автомобилей с пробегом составил 2 492 531 автомобиль, увеличившись всего на 1,1%.
- Сейчас продажей подержанных машин активно занимаются и официальные дилерские центры, и оказывается, что с пробегом выставленных там машин не все бывает чисто. Поэтому депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил ввести ответственность для автосалонов за продажу автомобилей с фальсифицированными данными по пробегу. Наказание предлагается ввести суровое — вплоть до отзыва лицензии.
ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (тыс. шт.)
Фото: «За рулем»