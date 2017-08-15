Названы регионы с самым большим предложением авто с пробегом

Суммарная доля Москвы с областью на рынке «бэушек» в первом полугодии 2017-го составила почти 12%, однако у Подмосковья в этом сегменте наметился рост на 5,2%, а у Москвы — спад на 12,1%.

Рейтинг 30 крупнейших региональных рынков в первом полугодии 2017 года возглавило Подмосковье с результатом 151,4 тыс. автомобилей, прирост составил 5,2%, а доля рынка — 6,1%, сообщает аналитическое агентство «Автостат». На втором месте столица — 144,9 тыс. проданных авто, что на 12,1% ниже показателя прошлого года, а доля Москвы на рынке б/у машин составила 5,8%.

В десятку наиболее успешных регионов по продажам автомобилей с пробегом вошли также Краснодарский край, продажи в котором за год выросли на 12,1% и составили 120,7 тыс. шт., Санкт-Петербург — 91 тыс. шт., где спрос сократился на 0,6%, Ростовская область — 74,2 тыс. шт., +2,5%, Свердловская область — 72,7 тыс. шт., —0,6%, Башкортостан — 69,9 тыс. шт., +6,5%, Челябинская область — 64 тыс. шт., +4%, Новосибирская область — 63 тыс. шт., +4,6% и Татарстан — 62,4 тыс. шт., +1,1%. Совокупная доля ведущей десятки регионов составила около 37% российского рынка подержанных легковых автомобилей.

Отрицательную динамику продаж показали десять регионов: кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области, это еще и Хабаровский край (-6,6%), Воронежская область (-2,6%), Пермский край (-2,3%), Самарская область (-2%), Приморский край (-1,8%), Белгородская область (-0,3%) и Алтайский край (-0,2%).

Самый высокий рост продаж отмечен в Краснодарском крае — 12,1%, Волгоградской области — 11,2%, Республике Башкортостан — 6,5%, Ставропольском крае — 6,4% и Оренбургской области — 6,3%.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (тыс. шт.)

Регион6 мес. 20176 мес. 2016Изм., %Доля, %
1Московская область151,4143,95,26,1
2Москва144,9164,8—12,15,8
3Краснодарский край120,7107,712,14,8
4Санкт-Петербург91,091,5—0,63,7
5Ростовская область74,272,42,53,0
6Свердловская область72,773,2—0,62,9
7Республика Башкортостан69,965,66,52,8
8Челябинская область64,061,54,02,6
9Новосибирская область63,060,24,62,5
10Республика Татарстан62,461,71,12,5
11Нижегородская область56,154,62,82,3
12Красноярский край56,055,21,42,2
13Самарская область51,652,7—2,02,1
14Ставропольский край49,146,26,42,0
15Иркутская область48,248,20,11,9
16Приморский край48,149,0—1,81,9
17Кемеровская область45,643,74,21,8
18Алтайский край45,345,4—0,21,8
19Волгоградская область40,636,511,21,6
20Саратовская область40,340,10,61,6
21Воронежская область39,840,8—2,61,6
22Республика Дагестан39,239,10,31,6
23Пермский край38,939,8—2,31,6
24Омская область37,736,34,01,5
25Ханты-Мансийский АО — Югра32,532,40,31,3
26Оренбургская область31,229,36,31,3
27Белгородская область29,129,2—0,31,2
28Тюменская область28,928,03,31,2
29Хабаровский край28,330,3—6,61,1
30Тульская область27,226,81,51,1
ВСЕГО по России2492,52465,01,1100,0

Фото: «За рулем»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (1)

Мне одному кажется что заголовок не соответствует содержанию?

Названы регионы с самым большим предложением авто с пробегом

Предложение это тот товар, который присутствует на рынке в данный момент времени, а в статье обсуждаются продажи б/ушек, а не предложение.

Ответить#
0