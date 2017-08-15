«Изгнание демона»: самый мощный Challenger заставили танцевать в дрифте

Компания Pennzoil опубликовала видеоролик, в котором самый мощный за всю историю модели Dodge Challenger SRT Demon «танцует» на улицах пустого ночного города.

Компания Pennzoil, которая является поставщиком смазочных материалов для компании Dodge, подготовила видеоролик, в котором купе Dodge Challenger SRT Demon дрифтует на улицах пустого города. Ролик получил название «Exorcising the Demon» («Изгнание демона»).

Управлял экстремальным купе австралийский гонщик Рис Миллен, выступающий в чемпионате мира по ралли-кроссу, так что отправлять машину в занос ему не впервой. Для съемок видеоролика были перекрыты несколько улиц в американском Питтсбурге.

Купе Dodge Challenger SRT Demon было представлено этой весной на мотор-шоу в Нью-Йорке. Это «самый-самый» Dodge из всех, что когда-либо существовали. Под капотом у купе находится 6,2-литровый V8 с нагнетателем, мощность которого может достигать 850 л.с. (при использовании гоночного топлива). В Dodge гордятся тем, что у машины самый большой по площади воздухозаборник в капоте среди серийных автомобилей, а компания Nitto разработала для Demon специальные дрэговые шины. Машина поставляется всего с одним водительским сиденьем, за каждое дополнительное придется доплачивать по одному доллару. В Dodge выпустят всего 3000 «Демонов» для США и еще 300 экземпляров — для Канады.

Мотор от Dodge Challenger SRT Demon получит кроссовер Jeep Grand Cherokee Trackhawk , который должен стать самым динамичным SUV в мире.

получит кроссовер , который должен стать самым динамичным в мире. Некоторые журналисты призвали запретить эксплуатацию «Демона» на дорогах общего пользования из-за его экстремальных характеристик.

Фото, видео: YouTube