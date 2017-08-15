В США разрабатывают настоящий летающий DeLorean

Идеи, заложенные во второй части культовой кинотрилогии «Назад в будущее», хоть и с опозданием, но воплощаются в реальность. Интересную концепцию аэромобиля предлагает американская стартап-компания DeLorean Aerospace.

DeLorean Aerospace основана в 2012 году Полом Делореаном, внуком Джона Захарии Делореана — того самого, что выпустил один из самых культовых спорткаров 80-х, DeLorean DMC-12, прославившийся в фантастических фильмах Роберта Земекиса. Внук планирует выпускать аэромобиль DR-7 с вертикальным взлетом. Внешне он ничем не похож на дедушкино дорожное купе, но имеет два вращающихся вентилятора с изменяемым вектором тяги, которые отдаленно напоминают «подламывающиеся» колеса летающей машины из второй части фильма «Назад в будущее».

В кино аэрокар снабжен ядерным реактором, который нужно заправлять отбросами, а реальный самолетомобиль будет иметь электрическую силовую установку, способную обеспечить максимальную скорость 386 км/ч и дальность полета 190 км. Фюзеляж DR-7 выполнен из углепластика и рассчитан на перевозку двух человек, причем оба будут числиться пассажирами, пилот не нужен, вместо него — искусственный интеллект. Бизнес-модель DeLorean Aerospace предполагает не продажу аэрокаров, а их сдачу в аренду по системе райдшеринга.

Пока что у стартапа нет даже полноразмерного прототипа аэромобиля, но его обещают построить к концу этого года и начать натурные испытания в Калифорнии. Дата начала серийного производства пока не определена.

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Фото: DeLorean Aerospace