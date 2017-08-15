Собственница квартиры отстояла право на свободную парковку

Верховный суд обязал жилищно-строительный кооператив «Эстетика» обеспечить автовладелице беспрепятственный проезд во двор, ограниченный шлагбаумом. Суды нижестоящих инстанций женщине в удовлетворении иска отказали.

Гражданка Сапрыкина А.О. проживает в многоквартирном доме и состоит членом жилищно-строительного кооператива «Эстетика», члены которого в какой-то момент собрались и ограничили въезд во двор шлагбаумом. В установке устройства женщина участвовала и даже получила на первых порах ключ-брелок. Но потом по каким-то причинам на общем собрании автовладельцев было принято решение отказать ей в парковочном месте, после чего ей предложили незамедлительно сдать ключ доступа.

Почему автовладельцы ополчились на соседку, из материалов дела неясно, говорится лишь о «нарушении порядка парковки», но можно предположить, что женщина систематически не платила за пользование устройством. Так или иначе, но Сапрыкина с решением не согласилась и подала в суд, требуя обеспечить ей беспрепятственный подъезд к дому. Мещанский районный суд г. Москвы от 9 ноября 2015 г. и апелляционное отделение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 апреля 2016 г. оставили это решение в силе, не найдя в нем противоречий. Ведь доступ к своей квартире женщине не ограничили, а место для стоянки машины обязательным приложением к жилищу не является.

Дело дошло до Верховного суда, который, тщательно изучив обстоятельства дела, отметил, что собственнику помещения в многоквартирном доме принадлежит также и право на пользование общим имуществом многоквартирного дома. Кооператив может изменить или прекратить гражданские права и обязанности лица, однако необходимо, чтобы в этом решении участвовали все уполномоченные лица, а их список четко определен.

Исчерпывающий перечень органов управления жилищного кооператива, включающий общее собрание членов жилищного кооператива, конференцию, если число участников общего собрания членов жилищного кооператива более пятидесяти и это предусмотрено уставом жилищного кооператива, а также правление жилищного кооператива и председателя правления жилищного кооператива содержится в статье 1 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, говорится в материалах Верховного суда.

Поскольку общее собрание автовладельцев в данном перечне не фигурирует, то, соответственно, нет никаких оснований для изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей истицы.

Поэтому Верховный суд постановил ранее вынесенные постановления и решения судов отменить, а дело направить на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Другая владелица автомобиля оспорила штраф за превышение скорости, сумев доказать, что в момент, когда произошло нарушение, не она находилась за рулем. Верховный суд пошел ей навстречу и решения низших инстанций отменил.

Также ВС вернул права водителю, который лишился их за езду якобы подшофе, так как материалы дела были составлены небрежно и вина водителя не очевидна.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС