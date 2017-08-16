BMW приоткрыла завесу тайны над новым поколением родстера Z4

Компания BMW опубликовала на своих страницах в соцсетях первое изображение концепта, который будет показан на следующей неделе на Конкурсе элегантности в американском Пеббл-Бич.

Никаких сомнений в том, что перед нами предвестник серийной версии возрожденного родстера Z4, нет. При этом, если вспомнить минимальные различия между концептуальным купе 8-й серии и первыми предсерийными прототипами этой модели, можно с уверенностью сказать, что серийный родстер не будет сильно отличаться от машины, которую представят 23 августа этого года.

Внешность у концепта, пока не имеющего индекса или названия, выбивается из обшей стилистики баварской компании: чего только стоят почти вертикальные фары с фирменными сегментами дневных светодиодных ходовых огней. А вот огромные «ноздри» радиаторной решетки с вертикальными ламелями мы уже встречали на концепте купе 8-й серии. У родстера довольно узкое лобовое стекло, раздутые колесные арки и очень большие колеса, едва помещающиеся в колесные арки.

О родстере BMW Z4 нового поколения известно очень мало. Замену машины, которая вот-вот грозит получить статус «легенды», баварцы разрабатывают совместно с японской Toyota: та готовит на общей платформе купе Supra нового поколения. По неподтвержденной информации, BMW отвечает за доводку управляемости и бензиновые 4- и 6-цилиндровые двигатели, а Toyota взяла на себя бремя разработки гибридной силовой установки.

Ранее BMW публиковала изображение с профилем концептуального родстера. Своим силуэтом он напоминает классический Z1, представленный в конце 80-х годов прошлого столетия.

Новое поколение BMW Z4 разрабатывается совместно с Toyota, которая на его базе построит возрожденное купе Supra.

Фото: BMW