Renault увеличила цены на все модели в России

Компания Renault увеличила цены на весь модельный ряд, представленный в России. Сильнее всего подорожали седан Logan и флагманский кроссовер Koleos.

Компания Renault переписала ценники на весь модельный ряд, представленный под французским брендом на российском рынке. Цены выросли на 4000–50 000 руб. в зависимости от модели.

Так, все комплектации и версии седана Renault Logan прибавили в цене 20 тыс. руб. Теперь базовая версия этой модели обойдется как минимум в 499 тыс. руб., а топовая Luxe Privelege — в 729 990 руб. Соплатформенные хэтчбеки Sandero и Sandero Stepway подорожали на 10 тыс. руб. Базовая версия первого отныне стоит 499 тыс. руб., приподнятного варианта — 649 990 руб.

Кроссоверы Renault Duster и Kaptur подорожали во всех комплектациях, кроме базовых. Renault Duster стал дороже на 4–10 тыс. руб. в зависимости от версии, но базовая модификация по-прежнему предлагается за 639 000 руб. Все версии Renault Kaptur, за исключением базового варианта Life (879 000 руб.), подорожали на 15 тыс. руб.

Сильнее всего прибавил в цене кроссовер Renault Koleos, играющий в России роль флагманской модели компании. Кроссовер подорожал на 50 тыс. руб. Эта модель предлагается у нас всего в двух комплектациях и теперь стоит минимум 1 749 000 руб.

Этой осенью Renault привезет в России «каблучок» Dokker . Хоть эта модель и относится к сегменту легкой коммерческой техники, она должна пользоваться хорошим спросом и у частников.

привезет в России «каблучок» . Хоть эта модель и относится к сегменту легкой коммерческой техники, она должна пользоваться хорошим спросом и у частников. Продажи Renault в России растут вместе с другими лидерами рынка. В июле у нас было продано 10 982 автомобилей с ромбом на капоте, что на 20% больше, чем годом ранее.

Фото: Renault