Самая дешевая версия Renault Kaptur получила вариатор

В России стартовали продажи популярного французского кроссовера с трансмиссией CVT X-Tronic в базовой комплектации Life. Это наиболее дешевый вариант автомобиля с вариатором.

Renault Kaptur
Renault Kaptur

Renault > Kaptur

Напомним, что в комплектации Life Renault Kaptur предлагается только с передним приводом, и до сих пор такой автомобиль был доступен лишь с пятиступенчатой механической коробкой передач. В новом прайс-листе модели, демонстрирующем повышение цен, появилась еще одна комплектация с вариатором. За такой автомобиль попросят 929 990 рублей. В компании полагают, что, добавив комплектацию, они тем самым расширили предложение и получили некоторое преимущество перед конкурентами.

Напомним, основным конкурентом Каптюра на рынке до сих пор остается кроссовер Hyundai Creta, а самый доступный автомобиль с мотором 1.6, автоматом и передним приводом стоит 949 900 рублей.

Вариатор CVT X-Tronic был модернизирован при участии российских инженеров, работающих в Renault. Оснащенный такой коробкой передач Рено Каптюр 1.6 расходует всего 7,1 л/100 км в смешанном цикле против 7,4 л/ 100 км у такой же версии с МКП.

Заказать Renault Kaptur в комплектации Life с вариатором можно уже сейчас в любом дилерском центре компании.

Самая дешевая версия Renault Kaptur получила вариатор

Фото: «За рулем»

Самая дешевая версия Renault Kaptur получила вариатор
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Комментарии (3)

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Расход такого Каптюра с вариатором составляет один вариатор на 80К километров пробега:)

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-1

"...добавлена возможность приобрести кроссовер в начальной комплектации еще и с вариатором. За такой автомобиль попросят 929 990 рублей. В компании полагают, что, добавив комплектацию, они тем самым расширили предложение и получили некоторое преимущество перед конкурентами.

Напомним, основным конкурентом Каптюра на рынка до сих пор остается кроссовер Hyundai Creta, а самый доступный автомобиль с мотором 1.6, автоматом и передним приводом стоит 949 900 рублей. "

Безотносительно авто, если у конкурентов оно уже есть да еще и дешевле, то выставляя такую версию дороже они обгоняют, а догоняют их.

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+1
_serge_

Читай внимательней !  929990 рублей Каптюр и  949 900 рублей Крета , разница невелика, и это вряд ли поможет. Хотя я бы выбрал Каптюр ,но только с полным приводом и 2.0 литра.

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