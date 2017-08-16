Самая дешевая версия Renault Kaptur получила вариатор

В России стартовали продажи популярного французского кроссовера с трансмиссией CVT X-Tronic в базовой комплектации Life. Это наиболее дешевый вариант автомобиля с вариатором.

Напомним, что в комплектации Life Renault Kaptur предлагается только с передним приводом, и до сих пор такой автомобиль был доступен лишь с пятиступенчатой механической коробкой передач. В новом прайс-листе модели, демонстрирующем повышение цен, появилась еще одна комплектация с вариатором. За такой автомобиль попросят 929 990 рублей. В компании полагают, что, добавив комплектацию, они тем самым расширили предложение и получили некоторое преимущество перед конкурентами.

Напомним, основным конкурентом Каптюра на рынке до сих пор остается кроссовер Hyundai Creta, а самый доступный автомобиль с мотором 1.6, автоматом и передним приводом стоит 949 900 рублей.

Вариатор CVT X-Tronic был модернизирован при участии российских инженеров, работающих в Renault. Оснащенный такой коробкой передач Рено Каптюр 1.6 расходует всего 7,1 л/100 км в смешанном цикле против 7,4 л/ 100 км у такой же версии с МКП.

Заказать Renault Kaptur в комплектации Life с вариатором можно уже сейчас в любом дилерском центре компании.

Также сегодня стало известно о повышении цен на всю модельную линейку Renault. Так, Логан подорожал на 20 тыс. рублей, Koleos прибавил в цене все 50 тыс. рублей.

В июле кроссовер Renault Kaptur попал на 17-ю строчку списка 25 самых популярных моделей рынка . Всего в прошлом месяце было реализовано 2383 Каптюров, что на 68% больше, чем годом ранее. Однако Крета располагается в этом списке намного выше — на шестом месте с результатом 3202 автомобиля.

Фото: «За рулем»