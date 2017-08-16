В Ростовской области испытали беспилотный комбайн

Полевые испытания комбайна в автономном режиме провела российская компания Cognitive Technologies, которая также разрабатывает программное обеспечение для беспилотных автомобилей КАМАЗ.

Отечественная компания Cognitive Technologies, которая занимается разработкой электроники для беспилотников, установила систему автоматического вождения Agro Pilot на экспериментальном комбайне RSM 181 TORUM и испытала его в поле. Тестировали беспилотную функцию сельхозмашины в Ростовской области, а партнером выступил «Ростсельмаш». На разработку системы компания потратила более пяти лет, но это того стоило.

Особенностью российского беспилотного комбайна является то, что ему достаточно всего лишь одной видеокамеры, в то время как зарубежные аналоги используют лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля и стереокамеры для работы по валку — скошенной и сложенной в ряд пшенице или другой сельскохозяйственной культуре.

Все дело в уникальной разработке компании — системе компьютерного зрения, которой достаточно лишь одной камеры, чтобы получить те же результаты, что и ведущие западные бренды с тремя-четырьмя сенсорами. В результате стоит отечественное оборудование в три-четыре раза меньше, чем зарубежные аналоги, что дает нашей разработке конкурентное преимущество.

Во время испытаний не обошлось и без непредвиденной ситуации: так, система была настроена на уборку пшеницы с высотой колоса более 80 см, а тестировать ее пришлось на ячменном поле с высотой колоса 30–40 см. В такой ситуации валок было практически невозможно даже человеческим глазом отличить от скошенной культуры, не говоря уже о компьютере, но для компании это стало вызовом. На обучение нейронной сети потратили полтора дня, и в итоге результат превзошел ожидания — система смогла распознать уложенный валок лучше человека.

Водитель все время испытаний присутствовал в кабине, и уровень его квалификации был достаточным для того, чтобы перехватить управление сельхозмашиной. При этом автоматическая система сняла с комбайнера рутинную нагрузку, и он смог сосредоточиться на выборе режимов уборки, влияющих на ее качество (угол наклона жатки, скорость хода и т.д.). Комбайн способен в автоматическом режиме подруливать, поворачивать, пока не дойдет либо до границы поля, либо до перпендикулярной кромки. После этого водителю подается сигнал взять управление на себя, и если тот замешкается, комбайн останавливается.

По итогам испытаний компания доработает беспилотник и будет готовить его к опытно-промышленному производству. У российских инженеров нет сомнений, что отечественная беспилотная сельхозтехника сможет конкурировать с уже имеющимися зарубежными аналогами, а полностью беспилотный комбайн российского производства появится уже к 2023–2024 году.

Cognitive Technologies также намерена создать уже к 2022–2023 году самоуправляемый автомобиль. Сейчас программное обеспечение установлено и тестируется на экспериментальном образце кроссовера Nissan X- T rail. При разработке искусственного интеллекта компания применяет собственные ноу-хау. Преимуществом отечественной системы автономного вождения является то, что она одинаково хорошо работает как на качественных, так и на плохих дорогах, как в хорошую, так и в плохую погоду. Ей даже не нужна разметка на дороге.

rail. При разработке искусственного интеллекта компания применяет собственные ноу-хау. Преимуществом отечественной системы автономного вождения является то, что она одинаково хорошо работает как на качественных, так и на плохих дорогах, как в хорошую, так и в плохую погоду. Ей даже не нужна разметка на дороге. Прорывом компании стала технология Cognitive Data Fusion — аналог человеческого мозга, которая позволяет обобщать всю информацию, полученную с радара и видеокамер.

Фото, видео: Cognitive Technologies