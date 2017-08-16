В Ростовской области испытали беспилотный комбайн

Отечественная компания Cognitive Technologies, которая занимается разработкой электроники для беспилотников, установила систему автоматического вождения Agro Pilot на экспериментальном комбайне RSM 181 TORUM и испытала его в поле. Тестировали беспилотную функцию сельхозмашины в Ростовской области, а партнером выступил «Ростсельмаш». На разработку системы компания потратила более пяти лет, но это того стоило.
Особенностью российского беспилотного комбайна является то, что ему достаточно всего лишь одной видеокамеры, в то время как зарубежные аналоги используют лазерные сканеры для движения вдоль кромки поля и стереокамеры для работы по валку — скошенной и сложенной в ряд пшенице или другой сельскохозяйственной культуре.
Все дело в уникальной разработке компании — системе компьютерного зрения, которой достаточно лишь одной камеры, чтобы получить те же результаты, что и ведущие западные бренды с тремя-четырьмя сенсорами. В результате стоит отечественное оборудование в три-четыре раза меньше, чем зарубежные аналоги, что дает нашей разработке конкурентное преимущество.
Во время испытаний не обошлось и без непредвиденной ситуации: так, система была настроена на уборку пшеницы с высотой колоса более 80 см, а тестировать ее пришлось на ячменном поле с высотой колоса 30–40 см. В такой ситуации валок было практически невозможно даже человеческим глазом отличить от скошенной культуры, не говоря уже о компьютере, но для компании это стало вызовом. На обучение нейронной сети потратили полтора дня, и в итоге результат превзошел ожидания — система смогла распознать уложенный валок лучше человека.
Водитель все время испытаний присутствовал в кабине, и уровень его квалификации был достаточным для того, чтобы перехватить управление сельхозмашиной. При этом автоматическая система сняла с комбайнера рутинную нагрузку, и он смог сосредоточиться на выборе режимов уборки, влияющих на ее качество (угол наклона жатки, скорость хода и т.д.). Комбайн способен в автоматическом режиме подруливать, поворачивать, пока не дойдет либо до границы поля, либо до перпендикулярной кромки. После этого водителю подается сигнал взять управление на себя, и если тот замешкается, комбайн останавливается.
По итогам испытаний компания доработает беспилотник и будет готовить его к опытно-промышленному производству. У российских инженеров нет сомнений, что отечественная беспилотная сельхозтехника сможет конкурировать с уже имеющимися зарубежными аналогами, а полностью беспилотный комбайн российского производства появится уже к 2023–2024 году.
- Cognitive Technologies также намерена создать уже к 2022–2023 году самоуправляемый автомобиль. Сейчас программное обеспечение установлено и тестируется на экспериментальном образце кроссовера Nissan X-Trail. При разработке искусственного интеллекта компания применяет собственные ноу-хау. Преимуществом отечественной системы автономного вождения является то, что она одинаково хорошо работает как на качественных, так и на плохих дорогах, как в хорошую, так и в плохую погоду. Ей даже не нужна разметка на дороге.
- Прорывом компании стала технология Cognitive Data Fusion — аналог человеческого мозга, которая позволяет обобщать всю информацию, полученную с радара и видеокамер.
Фото, видео: Cognitive Technologies