Раздулся как шар: Kia Sorento стал жертвой беспечности и курения

Что будет, если положить в багажник кроссовера негерметичный газовый баллон, а потом закурить в машине? Ответ дают фотографии, опубликованные полицией американского города Орландо.

Kia Sorento
Kia Sorento

Kia > Sorento

Американцы обожают барбекю, но не всегда соблюдают технику безопасности. Как сообщают американские СМИ, некая супружеская чета провела прекрасный воскресный день 13 августа за жаркой и поеданием мяса в одном из парков Орландо (штат Флорида). В качестве источника огня пара использовала баллон с пропаном. Собираясь домой, супруги, забыв закрутить у баллона вентиль, уложили его в багажник и покатили. В дороге женщина решила выкурить сигаретку — газ, разумеется, загорелся, баллон взорвался, сработали разом все подушки безопасности, оглушенный и шокированный водитель потерял управление, машина врезалась в столб.

Баллон для барбекю, судя по всему, был небольшой, поэтому взрыв получился не очень мощный — супруги получили травмы и ожоги, но, слава богу, выжили и были оперативно доставлены в больницу, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Что до машины, то она восстановлению не подлежит: ударная волна буквально надула ее изнутри и деформировала все кузовные панели. Больше всего досталось крыше, поскольку в ней используется тонкий металл. Все стекла вышибло взрывной волной.

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Фото: Orlando Police/Twitter

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