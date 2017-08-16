Раздулся как шар: Kia Sorento стал жертвой беспечности и курения

Что будет, если положить в багажник кроссовера негерметичный газовый баллон, а потом закурить в машине? Ответ дают фотографии, опубликованные полицией американского города Орландо.

Американцы обожают барбекю, но не всегда соблюдают технику безопасности. Как сообщают американские СМИ, некая супружеская чета провела прекрасный воскресный день 13 августа за жаркой и поеданием мяса в одном из парков Орландо (штат Флорида). В качестве источника огня пара использовала баллон с пропаном. Собираясь домой, супруги, забыв закрутить у баллона вентиль, уложили его в багажник и покатили. В дороге женщина решила выкурить сигаретку — газ, разумеется, загорелся, баллон взорвался, сработали разом все подушки безопасности, оглушенный и шокированный водитель потерял управление, машина врезалась в столб.

Баллон для барбекю, судя по всему, был небольшой, поэтому взрыв получился не очень мощный — супруги получили травмы и ожоги, но, слава богу, выжили и были оперативно доставлены в больницу, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Что до машины, то она восстановлению не подлежит: ударная волна буквально надула ее изнутри и деформировала все кузовные панели. Больше всего досталось крыше, поскольку в ней используется тонкий металл. Все стекла вышибло взрывной волной.

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Фото: Orlando Police/Twitter