День не задался: мужчина протаранил пять автомобилей на парковке

Выезжая из двора, водитель буквально расправился с пятью припаркованными автомобилями. Мужчина был не только пьян, но еще и зол.

Дело произошло в подмосковном Серпухове на улице Осенней. Кто-то из жителей дома снял на мобильный телефон, как неловко маневрирующий красный VW Sharan утыкается в припаркованные во дворе автомобили. Наконец водитель смог выехать из двора, и он скрылся в неизвестном направлении. Однако далеко уехать ему не удалось, так как во время маневров автомобиль потерял свой госномер.

Прежде чем сесть за руль, мужчина довольно продолжительное время пил спиртные напитки на скамейке у дома, после чего, по свидетельству очевидцев, жена сбросила ему с балкона чемодан с вещами. Так что ему было из-за чего злиться, только вот в чем окружающие виноваты?

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Фото, видео: YouTube