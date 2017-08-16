Внимание! Обнаружен новый вид автомошенничества

В подмосковных Химках жаждущие легкого заработка шантажируют автовладельцев письмами о том, что подобрали код к сигнализации их автомобилей.

С новым способом мошенничества столкнулись автомобилисты, проживающие на улице Кирова в подмосковных Химках. Утром в один из дней они обнаружили под дворниками припаркованных автомобилей письма с требованием перечислить деньги.

В письмах мошенники сообщают, что взломали код сигнализации и в случае, если автовладелец перечислит 4000 руб. на указанный номер телефона, они обещают стереть код, нейтрализующий охранную систему. Большинство автовладельцев попросту выбросили эти письма, поняв, что писали их очередные аферисты, но расчет преступников состоит в том, что на десять таких владельцев найдется один наивный, который поверит в этот «развод».

Эксперты говорят, что такая схема не нова, но раньше автомошенники действительно взламывали автомобили, вымогая деньги.

«Раньше подкидывали конверт с таким же содержанием, но только внутрь автомобиля, и в нем было написано, что „мы провели испытания вашей сигнализации. Ваш код оказался взломан. Для того, чтобы не передавать информацию в непотребные руки, переведите вот сюда такую вот сумму денег“. Но тогда, когда владелец обнаруживал этот конверт на сиденье, это, действительно, было угрозой. В данном случае положили под дворником — это не доказывает, что код вашей сигнализации взломан, потому что злоумышленник явно не обладает электронной отмычкой для того, чтобы подкинуть вот это письмо внутрь автомобиля», — заявил в эфире «Авторадио» руководитель компании «Угона.нет» Алексей Курчанов.

В местном отделении полиции автовладельцев попросили написать коллективное заявление о факте мошенничества: только после его получения они смогут начать проверку. По словам блюстителей порядка, преступникам может грозить до двух лет лишения свободы.

Недавно стал известен новый вид разводки водителей, в котором принимают участие дети.

На прошлой неделе мошенники смогли «купить» подержанный автомобиль за «билеты банка приколов».

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС