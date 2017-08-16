Гаишник оформил 73 машины на ничего не подозревающего жителя Тулы

Следственный комитет РФ по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении инспектора ГИБДД, который в течение нескольких лет регистрировал автомобили на другого человека. Пострадавший заподозрил неладное, когда ему была начислена неправильная сумма транспортного налога.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», возбуждено в отношении 44-летнего уже бывшего инспектора группы по регистрационной работе отделения № 1 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области.

По данным СК, в период с 07 декабря 2011 года по 18 сентября 2013 года подозреваемый зарегистрировал на другого человека 73 транспортных средства, при этом последний в регистрационных действиях никак не участвовал и своего согласия на них не давал. В итоге пострадавшему был необоснованно начислен транспортный налог в размере 47 979 рублей 52 копеек.

В настоящее время следователи решают вопрос о предъявлении обвинения бывшему гаишнику и избрании в отношении него меры пресечения. Мотивы предполагаемого преступника не называются. Судя по тому, что общая сумма транспортного налога на 73 машины сравнительно небольшая, инспектор регистрировал на мужчину недорогую технику. Вряд ли он хотел просто сэкономить на налоге — вероятно, машины использовались в каких-то криминальных схемах, а значит, дело может выйти за рамки превышения должностных полномочий, расследование по нему продолжается.

  • На прошлой неделе в Федеральной налоговой службе сообщили, что самый большой транспортный налог начислен владельцу суперкара Bugatti Veyron — более полумиллиона рублей.
  • Также ФНС разъяснила на прошлой неделе правила расчета налога на «роскошные» автомобили.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС

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Комментарии (3)

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По любому чувак в доле, а теперь просто слил своего подельника в погонах.
Ему что за всё это время только один раз транспортный налог начисляли и сразу на все 73 авто скопом? Ну ведь нет же? И что он только сейчас «заподозрил неладное»? ))) Бухал что ли беспробудно «пострадавший»? Скорее всего пока все налоги и штрафы оплачивал кто-то другой всё было нормально, схема работала, как только платить перестали так мужик сразу и возбудился, а до сего момента его всё устраивало.

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Я бы на месте этого человека подал бы все машины в угон или утиль.

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Моя пилиция меня бережет:)
Вот был бы он из милиции, вообще того чувака убил бы без его ведома, а так вот — просто использовал в тёмную.
Спасибо, Айфоня, за то, что переименовал!
Низкий поклон и уточка.

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