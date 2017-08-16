ГИБДД назвала причину большинства аварий со смертельным исходом

Таковы данные статистики, представленной сегодня Министерством внутренних дел. Всего за семь месяцев с начала года произошло 86 147 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9332 человека.

Несмотря на то, что число дорожно-транспортных происшествий в России за семь месяцев с начала года снизилось на 6,2%, оно по-прежнему высокое и достигает 86 147 случаев. При этом в ДТП получили ранения 110 673 человека, это на 5,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, и погибло 9332, число погибших также уменьшилось на 9,8%.

Почти каждое девятое (10,8%) происшествие связано с выездом на полосу встречного движения. При этом каждый пятый (18,5%), участвовавший в таких авариях, либо был пьян, либо отказался от медосвидетельствования. Впрочем, тут тоже наблюдается динамика сокращения таких случаев — на 15,3% (1521), число погибших в них — на 19,2% (525), а раненых — на 18,3% (2680).

Почти каждое четвертое (24,9%) ДТП с выездом на встречную полосу совершено лицами, либо не имеющими водительских прав, либо лишенными их.

Вырос показатель аварийности, связанный с выездом на встречную полосу в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения. Таких аварий произошло 748 (+28,1%), в них погибло 296 (+39,6%) человек и ранено 1404 (+29,4%) человека.

Чаще всего аварии с выездом на встречную полосу, а особенно в местах, где это запрещено, происходят с июля по сентябрь, а пик таких происшествий приходится на август.

Шестая часть ДТП (17,7%), связанных с выездом на встречную полосу, совершается при обгоне.

Также с выездом на встречную полосу часто связаны сопутствующие обстоятельства, как-то управление автомобилем подшофе, превышение скорости движения и потеря управления автомобилем.

Согласно Правилам дорожного движения, выезд на «встречку» карается штрафом в 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев.

1 июня в России вступил в силу закон об обязательной замене национальных прав на российские для иностранных граждан. Сначала исключения были сделаны для белорусских и киргизских водителей, потом, после заседания Евразийского межправительственного совета, премьеры стран, входящих в ЕврАзЭС, договорились о взаимопризнании национальных прав. Между тем именно незнание иностранными водителями ПДД часто становилось причиной аварий. Не вернемся ли мы к тому, от чего ушли, недоумевает депутат Ярослав Нилов.

Что касается выезда на встречную полосу, то в раздел 9 ПДД в конце июня добавили отдельный пункт, четко разъясняющий, когда на нее заезжать нельзя. В нем ничего нового, просто суммированы отдельные положения Правил.



Фото: ТАСС