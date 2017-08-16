УАЗ сделает для Росгвардии супервнедорожники

Росгвардия в следующем году получит специально разработанные внедорожники Ульновского автозавода, которые будут использоваться в спецподразделениях.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

UAZ Hunter
UAZ Hunter

УАЗ > Hunter

В 2018 году Росгвардия получит новые серийные и перспективные бронированные внедорожники, которые по спецзаказу будет производить Ульяновский автозавод (УАЗ). Силовики планируют использовать технику для подразделений специального назначения. Кроме того, машины получат структуры вневедомственной охраны.

В Росгвардии хотят видеть автомобили с увеличенным дорожным просветом, повышенной мощностью и проходимостью, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В настоящее время главное управление сил специального назначения готовит для завода техническое задание, в котором будут уточнены все характеристики закупаемой техники.

На все выставки и смотры для силовиков УАЗ привозит спецверсии своего внедорожника Патриот.
На все выставки и смотры для силовиков УАЗ привозит спецверсии своего внедорожника Патриот.

На выездном совещании, которое прошло на УАЗе, руководитель Департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков заявил, что новые образцы должны отвечать всем современным требованиям и значительно превосходить по своим показателям имеющиеся в войсках машины.

Ульяновский автозавод на нескольких выставках показывал спецавтомобили в раскраске Росгвардии. Однако от гражданских внедорожников Патриот они отличались лишь оснащением и компоновкой салона.

  • Свои предложения для Росгвардии есть у АВТОВАЗа. Так, на форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» завод показал багги на узлах и агрегатах собственной разработки.
  • Узнать о том, на каких машинах ездят российские силовики, и познакомиться с перспективными разработками в этом сегменте можно в нашем репортаже с выставки «Интерполитех».

Фото: УАЗ

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Комментарии (10)

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0

«В Росгвардии хотят видеть автомобили с увеличенным дорожным просветом, повышенной мощностью и проходимостью» и по этим критериям лучше всего подойдёт .... естественно Патриот, гражданских покупателей на который найти всё сложнее и сложнее.

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0

Пойду куплю себе супервнедорожник УАЗ. Один на Аляску пробиваться буду.
Вижу, что до магистрали для бугатти дело нескоро дойдёт. Не в этой жизни. С нынешними соплеменниками кашу не сваришь, только за ельцина умеют бегать голосовать

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+2
робот

Лучше без УАЗа. Это очень неудобный и тяжёлый рюкзак да ещё и без лямок. )))

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0

"...2007 год. Там числятся 28 "мертвых душ" — офицеров, уволенных из армии, но не исключенных из числа военнослужащих. Вся загвоздка в квартирах. Эти люди по суду получили право на постоянное жилье по месту службы. Но квартирами они до сих пор не обеспечены. Потому и болтаются "между небом и землей".
Среди готовившихся к новоселью числились:
— заместитель начальника Управления Главного командования внутренних войск полковник Алексей Беззубиков (получал квартиру как заместитель командующего СЗРК),
— заместитель командующего СЗРК полковник Владимир Долганин,
— заместитель командующего СЗРК полковник Геннадий Марченко,
— заместитель командующего СЗРК генерал-майор Андрей Махлеев (получал
— подполковник Запир Рабаданов (командир части, на чей баланс поступили 17 квартир),
Заместитель командующего СЗРК по тылу Игорь Иосифович Драпей попытался погасить остроту проблемы: ...столько лет ждали (ведь жилье для военнослужащих не строилось в течение 8 последних лет), еще немного подождут..."

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-1

«хотят видеть автомобили с увеличенным дорожным просветом, повышенной мощностью и проходимостью»

Эдуард Орлов нашел себе гарантированный рынок сбыта?

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0

Правильно!
Этим упырям — только такие гробы.

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-3
Каплан Илья

Ага, случись какая банда ГТА, вы наверное лично навесите на себя пулемёт и пару гранатомётов и поедете с ними сражаться, рискуя жизнью.

Так благородно! Браво, Каплан.

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0
Demitrius

Два вопроса:
1. Почему в СССР не было «банды ГТА»?
2. Тут у кой-кого «нацеплялка» поседела задолго до Росгвардии...они то чем занимались лет по 25-ть?
...мне ответы не нужны. Я их знаю.

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+1
ghgjgh

Два вопроса:
1. Почему в СССР не было интернета?
2. Что у вас поседело за это время?
Вопросы риторические, если что :-)

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0