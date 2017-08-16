УАЗ сделает для Росгвардии супервнедорожники

В 2018 году Росгвардия получит новые серийные и перспективные бронированные внедорожники, которые по спецзаказу будет производить Ульяновский автозавод (УАЗ). Силовики планируют использовать технику для подразделений специального назначения. Кроме того, машины получат структуры вневедомственной охраны.
В Росгвардии хотят видеть автомобили с увеличенным дорожным просветом, повышенной мощностью и проходимостью, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В настоящее время главное управление сил специального назначения готовит для завода техническое задание, в котором будут уточнены все характеристики закупаемой техники.
На выездном совещании, которое прошло на УАЗе, руководитель Департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков заявил, что новые образцы должны отвечать всем современным требованиям и значительно превосходить по своим показателям имеющиеся в войсках машины.
Ульяновский автозавод на нескольких выставках показывал спецавтомобили в раскраске Росгвардии. Однако от гражданских внедорожников Патриот они отличались лишь оснащением и компоновкой салона.
- Свои предложения для Росгвардии есть у АВТОВАЗа. Так, на форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» завод показал багги на узлах и агрегатах собственной разработки.
- Узнать о том, на каких машинах ездят российские силовики, и познакомиться с перспективными разработками в этом сегменте можно в нашем репортаже с выставки «Интерполитех».
Фото: УАЗ