УАЗ сделает для Росгвардии супервнедорожники

Росгвардия в следующем году получит специально разработанные внедорожники Ульновского автозавода, которые будут использоваться в спецподразделениях.

В 2018 году Росгвардия получит новые серийные и перспективные бронированные внедорожники, которые по спецзаказу будет производить Ульяновский автозавод (УАЗ). Силовики планируют использовать технику для подразделений специального назначения. Кроме того, машины получат структуры вневедомственной охраны.

В Росгвардии хотят видеть автомобили с увеличенным дорожным просветом, повышенной мощностью и проходимостью, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В настоящее время главное управление сил специального назначения готовит для завода техническое задание, в котором будут уточнены все характеристики закупаемой техники.

На все выставки и смотры для силовиков УАЗ привозит спецверсии своего внедорожника Патриот.

На выездном совещании, которое прошло на УАЗе, руководитель Департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков заявил, что новые образцы должны отвечать всем современным требованиям и значительно превосходить по своим показателям имеющиеся в войсках машины.

Ульяновский автозавод на нескольких выставках показывал спецавтомобили в раскраске Росгвардии. Однако от гражданских внедорожников Патриот они отличались лишь оснащением и компоновкой салона.

Свои предложения для Росгвардии есть у АВТОВАЗа. Так, на форуме «День передовых технологий правоохранительных органов» завод показал багги на узлах и агрегатах собственной разработки.

Узнать о том, на каких машинах ездят российские силовики, и познакомиться с перспективными разработками в этом сегменте можно в нашем репортаже с выставки «Интерполитех».

Фото: УАЗ