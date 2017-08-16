В Москве появится голубая дорожная разметка

На 25 улицах района Хамовники в рамках эксперимента по сокращению числа дорожных знаков появятся зоны регулируемой парковки общей протяженностью 16 км. Парковочные места в них будут обозначены голубой дорожной разметкой.

От количества дорожных знаков на некоторых городских улицах у автомобилистов буквально рябит в глазах, что усложняет соблюдение ПДД. Московские власти в связи с этим проводят различные эксперименты по облегчению восприятия водителями необходимой информации и улучшению внешнего облика города.

Сегодня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что в Хамовниках начались работы по новому оформлению парковочного пространства с применением знака 5.29 «Зона регулируемой стоянки» и специальной голубой дорожной разметки — ее применение согласовано с ГИБДД. Благодаря этому решению количество дорожных знаков в Хамовниках планируется сократить на 40%. Привычные и наиболее часто встречающиеся знаки 6.4 «Парковка» и 8.8 «Платные услуги» здесь использовать не будут. В свою очередь знаки, обозначающие зону регулируемой стоянки, парковку для транспортных средств инвалидов, ведомственные парковки, парковки посольств, бесплатные парковки возле социальных объектов, и знаки, вводящие ограничения на остановку/стоянку транспорта, будут уменьшенного, так называемого европейского размера.

Водителям припаркованных в Хамовниках автомобилей под стекла будут класть листовки с разъяснениями. Вот список улиц, которые войдут в зону регулируемой парковки, опубликованный на сайте Дептранса:

  1. улица Тимура Фрунзе
  2. улица Льва Толстого
  3. улица Россолимо
  4. Оболенский переулок
  5. Пуговишников переулок
  6. Несвижский переулок
  7. Ксеньинский переулок
  8. Языковский переулок
  9. Олсуфьевский переулок
  10. переулок Хользунова
  11. Малая Пироговская улица
  12. 1-й Архивный переулок
  13. ул. Усачева
  14. Трубецкая улица
  15. ул. Ефремова
  16. Комсомольский проспект (дублер)
  17. улица Доватора
  18. Кооперативная улица
  19. 3-я Фрунзенская улица
  20. улица 10-летия Октября
  21. Учебный переулок
  22. 1-й Шибаевский переулок
  23. Малый Боженинский переулок
  24. улица Савельева
  25. Усачевский переулок

Зону регулируемой парковки на этих улицах планируется полностью оформить в течение двух недель. Сам же эксперимент рассчитан на три месяца, по его результатам будет принято решение о целесообразности дальнейшего применения в Москве зон регулируемой стоянки.

  • Зимой главный редактор «За рулем» Максим Кадаков критически высказывался об идее уменьшения размера дорожных знаков на российских дорогах.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Комментарии (1)

Стоянка для пед..ов?
Ну,Москва даёт ! 
Толерантность однако.

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