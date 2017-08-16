В Москве появится голубая дорожная разметка

От количества дорожных знаков на некоторых городских улицах у автомобилистов буквально рябит в глазах, что усложняет соблюдение ПДД. Московские власти в связи с этим проводят различные эксперименты по облегчению восприятия водителями необходимой информации и улучшению внешнего облика города.
Сегодня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что в Хамовниках начались работы по новому оформлению парковочного пространства с применением знака 5.29 «Зона регулируемой стоянки» и специальной голубой дорожной разметки — ее применение согласовано с ГИБДД. Благодаря этому решению количество дорожных знаков в Хамовниках планируется сократить на 40%. Привычные и наиболее часто встречающиеся знаки 6.4 «Парковка» и 8.8 «Платные услуги» здесь использовать не будут. В свою очередь знаки, обозначающие зону регулируемой стоянки, парковку для транспортных средств инвалидов, ведомственные парковки, парковки посольств, бесплатные парковки возле социальных объектов, и знаки, вводящие ограничения на остановку/стоянку транспорта, будут уменьшенного, так называемого европейского размера.
Водителям припаркованных в Хамовниках автомобилей под стекла будут класть листовки с разъяснениями. Вот список улиц, которые войдут в зону регулируемой парковки, опубликованный на сайте Дептранса:
- улица Тимура Фрунзе
- улица Льва Толстого
- улица Россолимо
- Оболенский переулок
- Пуговишников переулок
- Несвижский переулок
- Ксеньинский переулок
- Языковский переулок
- Олсуфьевский переулок
- переулок Хользунова
- Малая Пироговская улица
- 1-й Архивный переулок
- ул. Усачева
- Трубецкая улица
- ул. Ефремова
- Комсомольский проспект (дублер)
- улица Доватора
- Кооперативная улица
- 3-я Фрунзенская улица
- улица 10-летия Октября
- Учебный переулок
- 1-й Шибаевский переулок
- Малый Боженинский переулок
- улица Савельева
- Усачевский переулок
Зону регулируемой парковки на этих улицах планируется полностью оформить в течение двух недель. Сам же эксперимент рассчитан на три месяца, по его результатам будет принято решение о целесообразности дальнейшего применения в Москве зон регулируемой стоянки.
- Зимой главный редактор «За рулем» Максим Кадаков критически высказывался об идее уменьшения размера дорожных знаков на российских дорогах.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС