В Москве появится голубая дорожная разметка

На 25 улицах района Хамовники в рамках эксперимента по сокращению числа дорожных знаков появятся зоны регулируемой парковки общей протяженностью 16 км. Парковочные места в них будут обозначены голубой дорожной разметкой.

От количества дорожных знаков на некоторых городских улицах у автомобилистов буквально рябит в глазах, что усложняет соблюдение ПДД. Московские власти в связи с этим проводят различные эксперименты по облегчению восприятия водителями необходимой информации и улучшению внешнего облика города.

Сегодня Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что в Хамовниках начались работы по новому оформлению парковочного пространства с применением знака 5.29 «Зона регулируемой стоянки» и специальной голубой дорожной разметки — ее применение согласовано с ГИБДД. Благодаря этому решению количество дорожных знаков в Хамовниках планируется сократить на 40%. Привычные и наиболее часто встречающиеся знаки 6.4 «Парковка» и 8.8 «Платные услуги» здесь использовать не будут. В свою очередь знаки, обозначающие зону регулируемой стоянки, парковку для транспортных средств инвалидов, ведомственные парковки, парковки посольств, бесплатные парковки возле социальных объектов, и знаки, вводящие ограничения на остановку/стоянку транспорта, будут уменьшенного, так называемого европейского размера.

Водителям припаркованных в Хамовниках автомобилей под стекла будут класть листовки с разъяснениями. Вот список улиц, которые войдут в зону регулируемой парковки, опубликованный на сайте Дептранса:

улица Тимура Фрунзе улица Льва Толстого улица Россолимо Оболенский переулок Пуговишников переулок Несвижский переулок Ксеньинский переулок Языковский переулок Олсуфьевский переулок переулок Хользунова Малая Пироговская улица 1-й Архивный переулок ул. Усачева Трубецкая улица ул. Ефремова Комсомольский проспект (дублер) улица Доватора Кооперативная улица 3-я Фрунзенская улица улица 10-летия Октября Учебный переулок 1-й Шибаевский переулок Малый Боженинский переулок улица Савельева Усачевский переулок

Зону регулируемой парковки на этих улицах планируется полностью оформить в течение двух недель. Сам же эксперимент рассчитан на три месяца, по его результатам будет принято решение о целесообразности дальнейшего применения в Москве зон регулируемой стоянки.

Зимой главный редактор «За рулем» Максим Кадаков критически высказывался об идее уменьшения размера дорожных знаков на российских дорогах.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС