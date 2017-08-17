В России названы самые популярные подержанные автомобили

Спрос на иномарки с пробегом в России растет с каждым днем: в первом полугодии продажи выросли в 2,6 раза. Но лидер предпочтений остается неизменным на протяжении долгого времени, хотя в группе лидеров и произошли пертурбации.

Российский вторичный рынок иномарок переживает очередной бум: в январе-июне здесь совершено 1 739 000 сделок, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики составили рейтинг самых популярных подержанных автомобилей с пробегом.

Лидер рейтинга остается прежним уже долгое время: это Ford Focus, в первом полугодии подержанных автомобилей этой модели было продано 61,8 тысячи, что на 3,5% больше, чем годом ранее. На втором месте находится Toyota Corolla с результатом в 48,6 тыс. автомобилей (-2,8%), а на третье место прорвался Hyundai Solaris с результатом в 35,5 тыс. автомобилей (+29,1%). А вот Toyota Camry, сообщает агентство «Автостат», опустилась на четвертое место с результатом в 35,1 тыс. автомобилей (+5,4%), также в пятерку вошел Renault Logan, продажи которого выросли на 3,6% до 33,1 тысячи автомобилей.

В первую десятку по итогам первого полугодия этого года также вошли Chevrolet Niva (32,1 тыс. шт.; +0,4%), Daewoo Nexia (30,4 тыс. шт.; —4,5%), Kia Rio (29,8 тыс. шт.; +23,1%), Opel Astra (29,4 тыс. шт.; +5,9%) и Volkswagen Passat (26,5 тыс. шт.; —2,1%).

Стоит отметить, что в своих данных аналитики учитывают все поколения той или иной модели, представленной на рынке.

Ранее были названы регионы-лидеры по объемам продаж подержанных автомобилей.

В целом рынок подержанных автомобилей топчется на месте: в первом полугодии продажи выросли всего на 1,1% из-за падения интереса к отечественной продукции.

Цены на вторичном рынке начали снижаться. Такие данные приводит крупная интернет-площадки по продаже автомобилей.

Фото: Ford