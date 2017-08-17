В водительские права хотят встроить электронные чипы

Российские власти активно продвигают идею электронной подписи, которая должна упростить многие бюрократические процедуры и одновременно позволить государству лучше контролировать своих граждан, снизить вероятность заключения мошеннических сделок и совершения других преступлений, связанных с подделкой документов.
Вчера на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым руководитель Гознака Аркадий Трачук осветил работу ведомства в этом направлении, его слова цитирует агентство «Интефакс»:
«Начиная с 2015 года, проводится достаточно большая работа по разработке такого рода документов, которые могли бы использоваться как внутренний паспорт, как удостоверение личности гражданина. Аналогичные наработки есть по водительскому удостоверению, также содержащему микросхему. Прежде всего, документ будет содержать электронную подпись».
Дмитрий Медведев, как известно, является сторонником современных технологий и поддерживает идею чипирования ключевых гражданских документов:
«Для государства это возможность все-таки видеть всю картинку того, что происходит не только по линии дорожно-транспортной обстановки, но и в целом».
Трачук также подчеркнул, что введение электронной подписи обеспечит более эффективное использование государственных информационных ресурсов и федерального бюджета. Когда именно документы нового образца планируется запустить в оборот, глава Гознака не сообщил — прежде предстоит провести большую подготовительную работу, в том числе наладить бесперебойную обработку данных.
- Этим летом МВД предложило увеличить госпошлину на водительские удостоверения и загранпаспорта.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС