Японцы будут делать автомобили из целлюлозы

Ученые Киотского университета разрабатывают новый материал, который позволит сделать автозапчасти более легкими. Но пока экономически это не вполне оправданно.

Заменить сталь целлюлозой? Это кажется маловероятным, тем не менее работа в области ведется. Руководит исследованиями по использованию волокон древесной целлюлозы при производстве автозапчастей профессор Киотского университета Хироюки Яно. Японский ученый утверждает, что новый материал в пять раз легче стали и при этом в пять раз прочнее.

В то время, когда весь мир стремится перейти на экологичные виды транспорта, вес имеет важное значение. Например, для электромобилей снижение веса будет означать, что для питания потребуются батареи меньшего объема, что позволит сэкономить на расходах.

Однако японцы говорят, что прежде чем внедрить новый материал в массовое производство, следует понять, не станет ли он дороже стали?

Исследователи из Университета Киото и крупные поставщики комплектующих, такие как Denso Corp, крупнейший поставщик Toyota, и DaikyoNishikawa Corp., работают с пластмассами, содержащими нановолокна целлюлозы, которые расщепляются на несколько сотых долей микрона (одна тысячная миллиметра). Университет, наряду с поставщиками автозапчастей, в настоящее время разрабатывает прототип автомобиля с использованием целлюлозных нановолоконных деталей и планируют представить его в 2020 году.

Японский профессор отмечает, что в свое время был вдохновлен идей самолета, почти полностью сделанного из дерева. Его в 1947 году создал предприниматель из США миллиардер Говард Хьюз. В то время это был самый большой в мире самолет, и хотя он был построен в одном экземпляре и совершил единственный полет, он навсегда останется в истории мирового самолетостроения.

«Я думаю, что если уж Говард Хьюз нашел способ использовать древесину для создания самолета, почему бы мне не использовать ее, чтобы сделать материал, который станет таким же прочным, как сталь?»

Стоимость производства килограмма нановолокна целлюлозы в настоящее время составляет около 1000 иен (9 долларов). Но ученый работает над тем, чтобы вдвое сократить эту стоимость к 2030 году, что, по его словам, сделает новый материал экономически жизнеспособным и сможет посоперничать с высокопрочным сплавом стали и алюминия, который в настоящее время стоит около 2 долларов за килограмм.

Россия, по словам главы Минтранса Максима Соколова, в ближайшие 10 лет перейдет на электромобили, поэтому разработка японских ученых придется как нельзя кстати.



Фото: Naomi Tajitsu