Взяли с поличным: в Москве задержали очередную банду автоворов

Сотрудники уголовного розыска при поддержке ГИБДД и Росгвардии задержали в Москве банду автоугонщиков.

В Москве силовики «накрыли» очередную банду автоворов, которые, судя по всему, промышляли угонами самых популярных иномарок. Преступников взяли с поличным: когда они пытались изготовить дубликаты ключей и перепрограммировать управляющую электронику автомобилей.

Сотрудники уголовного розыска проследили за двумя угнанными Hyundai Solaris в Западном административном округе столицы. Выяснилось, что после угона преступники перегнали автомобили в подмосковное Одинцово, установили там номера от других таких же автомобилей (так называемые «номера-двойники») и оставили похищенные машины во дворе дома на Кутузовской улице. Спустя некоторое время один из автомобилей перегнали к небольшому торговому павильону для изготовления дубликатов ключей и перепрограммирования блока управления двигателем.

«Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из УВД по Западному округу столицы и сотрудниками 2 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР Росгвардии по г. Москве пресечена деятельность группы, специализировавшейся на кражах автотранспорта», — сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД полковник внутренней службы Юрий Титов.

В результате были задержаны двое участников группы, ими оказались 31-летний и 30-летний уроженцы ближнего зарубежья.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли устройство для подавления GPS-сигнала, прибор для считывания электронного ключа, устройство «поворот» для запуска двигателя автомобиля, станок для изготовления автомобильных ключей, 28 блоков управления двигателем, более 100 плат чип-ключей, более 20 чипов для электронных ключей от машин, системные блоки, флеш-карты и ноутбуки.

Оба подозреваемых отрицают свою вину. Один из них утверждает, что работает таксистом, которого просто попросили перегнать автомобиль, второй — что просто занимается устранением сбоев в автомобильной электронике. Оба они заключены под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас следователи выясняют, являются ли эти два автомобиля единственными, которые похитили преступники, либо же задержанные были участниками и других эпизодов, связанных с угоном автомобилей.

Ранее страховщики рассказали, какие машины пользуются наибольшей популярностью у угонщиков в Москве.

В июле банде автоворов удалось за одну ночь угнать 13 дорогих иномарок.

Фото, видео: Youtube