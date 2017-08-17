Фургон ГАЗель Next. Теперь и made in Turkey!

«Группа ГАЗ» начала производить цельнометаллический фургон и фургон-комби ГАЗель Next в Турции. Это дополнило линейку модификаций модели: с 2014 года в Сакарии собирают бортовую и грузопассажирскую версии.

Таким образом, предложение российского автопроизводителя на турецком рынке будет расширено за счет очень популярной и самой доступной версии модели. Вместе с турецкими коллегами газовцы смогут изготавливать на основе четырех базовых моделей более 200 модификаций коммерческих автомобилей для различных видов бизнеса. Это автолавки и фудтраки, продуктовые фургоны и рефрижераторы, самосвалы и ремонтные мастерские, автомобили помощи и т. д.

Комплектующие для производства техники поставляют из России, а также закупают у турецких поставщиков. Первые грузовые цельнометаллические фургоны и фургоны-комби ГАЗель Next, собранные на заводе ГАЗа в Турции, появятся у турецких дилеров марки уже осенью.

Объем кузова грузового фургона ГАЗель Next составляет 13,5 м3, а наличие люка позволяет провозить грузы длиной до 5 м. Задние двери фиксируются в промежуточном положении — под углом 90 градусов и при полном открытии — на 270 градусов, что дает возможность маневрирования даже в ограниченном городском пространстве. Уже в базовой версии боковые стенки фургона обиты пластиком, а напольное покрытие выполнено из специальной водостойкой и износостойкой фанеры.

Грузопассажирский фургон-комби ГАЗель Next позволяет перевозить семь человек и 9,5 м3 груза — это, по сути, и грузовой автомобиль, и комфортабельный микроавтобус. Доступ в заднюю часть салон обеспечивает широкая сдвижная дверь.

Машины оснащаются мотором 2,8-литровым мотором Cummins ISF мощностью 150 л.с.с большим запасом по мощности и крутящему моменту. Фургоны «ГАЗель NEXT» приспособлены для эксплуатации в горной местности и некачественном дорожном покрытии.

Объем топливного бака фургона увеличен до 80 литров, что позволяет реже заправляться, кроме того,,прочность автомобиля повышена за счет внедрения в раму усилителей.

На сегодняшний день производство газовских коммерческих автомобилей налажено в Турции и Казахстане. Кроме того, у группы амбициозные экспортные планы.

В прошлом году руководство «Группы ГАЗ» заявило, что до 50% выпускаемой продукции будут поставлять на экспорт. Газовцы приняли участие в грузовом автосалоне в немецком Ганновере и с удовлетворением отметили, что европейцы заинтересовались продукцией предприятия.

Сейчас «Группа ГАЗ» поставляет автомобили в более чем 46 стран, об этом премьер-министру Дмитрию Медведеву недавно рассказал председатель набсовета «Базового элемента» Олег Дерипаска. Но географию поставок нужно расширять, и без помощи государства обойтись не удастся.



Фото: ГАЗ