Мирный водород: Hyundai показала кроссовер будущего

В Сеуле состоялась презентация предсерийного паркетника на водородных топливных элементах Next Generation FCEV. В продажу он поступит в 2018 году.

В марте на Женевском автосалоне фирма Hyundai демонстрировала водородный концепткар FE Fuel Cell и обещала, что он превратится в серийную машину к Зимним Олимпийским играм 2018 года, которые пройдут в корейском Пхенчхане. Машина, судя по всему, практически готова: сегодня в Сеуле показали предсерийную версию, а товарные образцы привезут в начале следующего года в Лас-Вегас на выставку потребительской электроники CES.

Предсерийный паркетник заметно отличается от концепта: дизайнеры благоразумно отказались от затасканной Х-темы в оформлении передка, и в целом Next Generation FCEV напоминает слегка увеличенный в размерах субкомпактный кроссовер Kona, дебютировавший в июне этого года. Дверные ручки сделаны утапливаемыми ради лучшей аэродинамики.

КПД силовой установки по сравнению с таковой у предшественника — Hyundai ix35 Fuel Cell — вырос с 55,3 до 60%. Мощность составляет 163 л.с., запас хода на одной заправке — 580 км (измерен по корейскому сертификационному циклу). Водород хранится в трех тонкостенных, но очень прочных многослойных баллонах. Разработчики сообщают, что уделили особое внимание работоспособности машины в холодном климате, и обещают беспроблемную эксплуатацию при минус 30 градусах Цельсия.

Прочие технические характеристики будут озвучены на выставке CES. Зато уже сейчас можно полюбоваться интерьером. Здесь мало что похоже на привычное убранство современных моделей Hyundai: двухэкранная панель приборов — цитата из нового Мерседеса Е-класса, а блок кнопок с ездовыми режимами и стояночным тормозом напоминает аналогичный узел у последних моделей фирмы Honda. Производитель подчеркивает, что в отделке салона используются только экологически чистые материалы.

В рамках презентации нового кроссовера Hyundai также озвучила свои дальнейшие планы по развитию линейки «зеленых» моделей: в 2018 году появится электрическая версия Коны с запасом хода 390 км на одной зарядке, в 2021 году дебютирует первый электромобиль премиального бренда Genesis, после 2021 года — «долгоиграющая электричка» Hyundai с запасом хода не менее 500 км.

В России в начале августа стартовали продажи субкомпактного кроссовера Hyundai Creta 2018 модельного года.

В июне Hyundai представила в Китае ультрабюджетный маленький седан Reina, но в Россию он, к сожалению, не попадет.

Фото: Hyundai