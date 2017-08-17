ЭРА-ГЛОНАСС не помогла: проще позвонить по сотовому

Проезжающий мимо автомобилист решил помочь пострадавшим в аварии и вызвать с терминала сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Однако сами пострадавшие сделали это гораздо быстрее с помощью обычных сотовых телефонов.

В соцсетях опубликовано видео очередной проверки кнопки ЭРА-ГЛОНАСС в действии. И это испытание система экстренного реагирования опять не прошла. Хотя колл-центр и отреагировал, но слаженности в работе служб не оказалось, и пока вся система выглядит довольно «сырой». Особенно удивил вопрос оператора к водителю: «Где конкретно вы стоите, можете меня сориентировать?». На что владелец резонно заметил, что вообще-то координаты его машины должны определяться системой автоматически, иначе зачем вообще все это задумано?

После почти шестиминутных переговоров и выяснения различных данных, вплоть до имени-отчества автовладельца и места его проживания, в ситуационном центре, наконец, согласились направить помощь. Правда, оказалось, что попавшие в аварию уже сделали это сами и гораздо быстрее, воспользовавшись обычными мобильными телефонами, а не «экстренной кнопкой».

  • Похожий случай произошел в июне: водитель целенаправленно решил проверить корректность работы системы экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС и позвонил в колл-центр, чтобы сверить информацию. Там не смогли правильно определить ни местоположение, ни марку автомобиля.
  • Не далее как в мае глонассовцы отчитались, что в систему поступил тысячный «боевой» вызов. На тот момент в системе было зарегистрировано 460 400 автомобилей.
Фото: YouTube, Юрий Смитюк/ТАСС

Видео: YouTube
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Комментарии (34)

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Страна хорошая. Государство нет.

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0
Лещенко Назар

Будем достойны наших предков: весело, с танцами, песнями, плясками и поножовщиной встретим вековой юбилей Великого Октября!

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0

Как был бардак так и остался , одно высасывание денег у народа , когда они насытятся .

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+2

Кто бы сомневался... ))) С самого начала было понятно, что вся эта эра-глонасс профанация чистой воды.

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+3

эраглонасс, на секундочку, может привести к тому, что скоро камеры контроля скорости будут не нужны. Едешь такой спокойный по трассе по степи чутка превышая, трасса прямая, видимость отличная, радар детектор молчит. а назавтра письмо счастья: «Вы привысили скорость на таких то координатах»

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+4

Путриоты...
Я желаю, чтобы к вам скорая только по заявке от Х..эры ГлонАСС ездила.
И ко всем вашим родственникам до седьмого колена:)

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-4
Каплан Илья

Вот что выдаёт тролля? Осуждение чего нибудь (не важно, качество продукции или поступки людей)? НЕТ! Его выдаёт ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ его осуждений. Он нацелен на конкретный объект. Как то, ВАЗ, Путин. Также конкретизируются люди, положительно относящиеся к объекту. Путиноиды, путриоты, вазофилы и т. д.

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+1
ВАЗофил

И это говорит мутный перец с ником «ВАЗофил»;)))
Вам самому-то не смешно?:))))
И да — путриоты, ВАЗофилы и демагоги — зло.
Так же и вруны.
Будете спорить, ВАЗофил?:)))
(Просто назвал по имени)))))))

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+1
Каплан Илья

ну дык на ВАЗофила сложно ругаться. он же ВАЗофил. Вы бы побольше конструктивных комментариев оставляли на АВТОМОБИЛЬНОМ форуме. про автомобили и им сопутствующие темы. (в слове сопутствующие я не имел в виду Путина)

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0
Каплан Илья

Дурачок, как же с тобой весело!!))))))))))))
Тяф-тяф, кривоногая разжиревшая моська!)))

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+1
Безымянный

Тяфкальщики растяфкались:)

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0

«„иначе зачем вообще все это задумано?“»

Готовьте ваши денежки )) Как в сказке про Буратино.

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0

ЭТО просто ПРОВАЛ! Назвал бы по-другому, но нецензурная лексика тут запрещена!

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Владимир

Не запрещена.
Тут просто есть тупой антимат-бот, который заменяет мат и похожие на него слова на нейтральное «у нас не ругаются».
Так редакция экономит на модерировании срача.

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0

А скажите сколько раз помогло. Вы же явно манипулируете

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0
‫לא מבין אני‬‎

Систематическая ошибка выжившего наоборот? Оригинально!

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0

Как то в одном из закрытых КБ (на Кировском заводе) нашел несколько старых журналов. Мне понравилась статья в одном из них.

Называлась статья «За микросхемами нет будущего!»

Вкратце, смысл был такой, что представить себе в будущем распространение цифровой электроники невозможно. Ведь проще и надежнее все сделать на электромеханических реле. Ну если очень нужно — то есть тиристорные лампы.

В статье были доказательства ненадежности и не практичности цифровых систем. В конце автор выражал уверенность, что уже к начала 80-х годов весь мир откажется от цифровой электроники и вернется на электромеханические реле.

Даже не знаю, почему вспомнил эту статью.

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+2

Копейки, списанные с телефонов, сработали эффективнее, чем миллионы списанные из бюджета.
Причём наполнять эти пустые траты придётся опять автомобилистам — судьба у них такая, дойная..

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+6

И кто мог бы сомневаться, что это очередная отмывка денег и способ отъёма их у населения... Спасибо всем за заботу!

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+3

Путриоты, аууу?
Кто тут из штанов выпрыгивал и орал, что Х..раГлонАСС — это «для безопасности!!!!!1111»

Ну и как, безопасно?
А деньги уже распилены, ага.

Путриоты снова слили.

Результат:

Логика — 100500
Путриоты — 0

Давайте, расскажите, что «не так» с этой новостью:))))
Наверное, это гадкий Каплан сигнал со спутника глушит:)))))))

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0
Каплан Илья

Илюша, мамке передай, чтобы в школу зашла... Скоро за парту, Илюша, а ремонтировать кто будет? Надо сброситься малость...

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-1
Безымянный

«Тяф-тяф» — по существу даже заикнуться не о чем одноразовой троллоте:)

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-2
Каплан Илья

Совсем, Илюша, от рук отбился... Вот что значит без отца растить, но ремня мы для тебя раздобудем!))

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-1
Безымянный

«Тяф-тяф» продолжается:)

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0
Каплан Илья

Сам «тяф-тяф»!)) Моська тяф-тяф!))

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-1
Безымянный

Школотроны атакуют:)
Х..эра ГлонАСС — сосет:)

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0
Каплан Илья

Грамотей! Иди доучись, двоечник несчастный!!!
Моська тяф-тяф!!!))))))))))

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0
Безымянный

Тяфкальщики такие одноразовые и безымянные:₽
Позорьтесь дальше:)

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0
Каплан Илья

Это твоя бабуся ленина шморгнула?

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+1
Безымянный

«Тяф-тяф» — это пик возможностей безымянного одноразового проплаченного путриотического ВАЗофила:)))

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0
Каплан Илья

Прикольно... Я гляжу ты на дроме фотку повесил себя молодого, и еще на такого жирного!))) А слабо, просто меньше жрать?)))

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0
Безымянный

Такой толстоты я давненько не видал:)))
Безымянные одноразовые еще и тупые:)

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0
Каплан Илья

Харя аж треснет скоро!!! А щеки, як блины!!!
Илюша-дурачок, когда похудеешь?)))))
Зачем фотку себя молодого и худого на дроме повесил?))))))))))))

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Безымянный

Тяфтяфтфф:)))
Больше ничего не умеете?:)))
Позорники:)
За что вам только деньги платят?)

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