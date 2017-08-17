ЭРА-ГЛОНАСС не помогла: проще позвонить по сотовому

Проезжающий мимо автомобилист решил помочь пострадавшим в аварии и вызвать с терминала сотрудников ГИБДД и скорую помощь. Однако сами пострадавшие сделали это гораздо быстрее с помощью обычных сотовых телефонов.

В соцсетях опубликовано видео очередной проверки кнопки ЭРА-ГЛОНАСС в действии. И это испытание система экстренного реагирования опять не прошла. Хотя колл-центр и отреагировал, но слаженности в работе служб не оказалось, и пока вся система выглядит довольно «сырой». Особенно удивил вопрос оператора к водителю: «Где конкретно вы стоите, можете меня сориентировать?». На что владелец резонно заметил, что вообще-то координаты его машины должны определяться системой автоматически, иначе зачем вообще все это задумано?

После почти шестиминутных переговоров и выяснения различных данных, вплоть до имени-отчества автовладельца и места его проживания, в ситуационном центре, наконец, согласились направить помощь. Правда, оказалось, что попавшие в аварию уже сделали это сами и гораздо быстрее, воспользовавшись обычными мобильными телефонами, а не «экстренной кнопкой».

Похожий случай произошел в июне: водитель целенаправленно решил проверить корректность работы системы экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС и позвонил в колл-центр, чтобы сверить информацию. Там не смогли правильно определить ни местоположение, ни марку автомобиля.

Не далее как в мае глонассовцы отчитались, что в систему поступил тысячный «боевой» вызов. На тот момент в системе было зарегистрировано 460 400 автомобилей.

Фото: YouTube, Юрий Смитюк/ТАСС

Видео: YouTube