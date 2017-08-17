Владелец старого Mitsubishi Lancer Evo нашел в двигателе головку ключа

В мире бродит немало баек о предметах, забытых хирургами в теле человека после операции. Подобное произошло и с американским спортседаном Mitsubishi Lancer Evo IX MR 2006 года выпуска.

Американец по имени Крис П. купил в 2006 году спортседан Mitsubishi Lancer Evolution MR с пробегом всего 4 мили. За эти годы он успел наездить 64 тысяч миль (около 102 тыс. км). Никаких работ с машиной, кроме плановых замены масла и тормозных колодок, он не проводил. Однако в последнее время стал замечать посторонние звуки в двигателе. Решив, что клапаны нуждаются в регулировке, он снял клапанную крышку и обнаружил в двигателе… торцевую головку от ключа.

Удивившись находке, владелец Эво, как он написал на профильном форуме. решил выяснить, как она очутилась в моторе. Обнаружив маркировку производителя ключей — компании Nagahori Heavy Industries, он связался с ее представителями и узнал, что компания действительно поставляет инструмент на конвейер заводов Mitsubishi Motors, то есть торцевая головка оказалась в двигателе еще на заводе,

В Mitsubishi Крису заявили, что, так как автомобиль уже не является гарантийным, то ему предстоит оплатить диагностику, которая обойдется в сумму от 300 до 700 долл. И только в случае, если механики обнаружат какие-либо повреждения от головки ключа, в Mitsubishi рассмотрят вариант бесплатного ремонта.

Сам Крис сейчас раздумывает над тем, соглашаться ли оплачивать дорогостоящую диагностику или же самому заменить пружину одного из клапанов, с которой соприкасался инструмент.

Mitsubishi отказалась от седана Lancer, сосредоточившись на кроссоверах. Но спортивный дух Evo, возможно, будет воплощен в одном из новых кроссоверов.

Фото: Mitsubishi, EvolutionM.net