Водитель оплатил штрафы ГИБДД только после ареста аккордеона

Курьезную историю поведала пресс-служба УФССП по Тамбовской области. Водителя-должника приставы застали дома во время празднования дня рождения и игры на аккордеоне.

За гражданином Д. числились семь неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 15 тысяч рублей. Петровский районный отдел судебных приставов УФССП по Тамбовской области получил указание об их принудительном взыскании. Приставы выехали по месту регистрации должника с целью установления его имущественного положения.

Проштрафившийся водитель и не думал скрываться: госслужащие застали его дома в процессе празднования дня рождения в тесном окружении родственников. Собравшихся должник развлекал игрой на аккордеоне марки Firotti — на него приставы и решили наложить арест. Эта вещь гражданину Д., однако, оказалась очень дорога: уже через несколько часов после визита нежданных гостей он явился в Петровский районный отдел судебных приставов и оплатил все штрафы, в том числе 6 тысяч рублей исполнительского сбора. Необходимую сумму ему, вероятно, помогли собрать приехавшие на праздник родственники — может, это и был их подарок имениннику.

В июле комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал повысить в три раза — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей — порог задолженности, при которой вводится ограничение на выезд за рубеж.

В июне Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) предложил по случаю юбилея революции «обнулить» базы данных Федеральной службы судебных приставов по штрафам ГИБДД.

Фото: Zuma/ТАСС