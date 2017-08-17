На Дальний Восток отправляют дополнительную партию терминалов ЭРА-ГЛОНАСС

АО «ГЛОНАСС» и российская компания-производитель устройств вызова экстренных оперативных служб НПП «ИТЭЛМА» обещают до конца августа поставить в Дальневосточный федеральный округ 15 000 комплектов устройств вызова экстренных оперативных служб. Таким образом, все желающие, чьи автомобили уже ввезены на территорию России, получат заветные устройства.
Всего с января 2017 г. по 15 августа 2017 г. в регион уже отправлено 22 576 «тревожных кнопок» для установки на ввозимые в РФ подержанные автомобили. В сентябре количество поставленного в Дальневосточный федеральный округ оборудования превысит 35 тыс. комплектов, обещает Минпромторг.
- Правда, пока опыт местных автомобилистов показывает, что ГИБДД и скорую помощь проще вызвать по телефону, чем через колл-центр системы ЭРА-ГЛОНАСС.
- Сейчас устройств по-прежнему отчаянно не хватает, чем пользуются ловкачи, перепродавая их по завышенным ценам. Вечером 16 августа на авторынке «Зеленый угол» приморские автомобилисты провели флэш-моб, выстроив из автомобилей слово SOS — призыв о помощи. Они недовольны нехваткой устройств, завышенными ценами на них, а также тем, что система не видит местоположение автомобилей, иногда самостоятельно выходит на связь с владельцем машины, а в других случаях звонок попадает не в колл-центр.
Фото: primorsky.ru