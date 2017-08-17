На Дальний Восток отправляют дополнительную партию терминалов ЭРА-ГЛОНАСС

Почему пора избавиться от любимой машины «Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать». В детстве трудно было понять вторую часть знаменитой цитаты из фильма «Берегись автомобиля». Мол, что за чепуха — как же можно мечтать избавиться от машины? Однако с годами начинаешь мыслить иначе. Mazda CX-5 — тест-драйв по российским дорогам Мы уже публиковали тест нового поколения кроссовера Mazda CX-5, но то была поездка по ухоженной Шотландии, а сейчас мы покатались по Подмосковью. И нам есть что добавить к сказанному. Mercedes-AMG GLE 43 — Maserati Levante: трезубец показывает зубы Все думают: раз Мазерати — значит, запредельно дорого. На самом деле итальянский кроссовер по цене можно сравнить с Мерседесом, что мы и сделали. Запустили конкурентов на бездорожье, прокатили по быстрому асфальту, предложили раскрыться на скользких роликах.