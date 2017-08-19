McLaren представил спорткар за 80 долларов

McLaren 570S Push Sports Car — вероятно, самый дешевый серийный спорткар британской фирмы, на котором можно поездить. Сделать это, правда, смогут только самые маленькие автолюбители, и то лишь при содействии родителей или взрослых родственников, которые должны толкать эффектную машинку вперед с помощью приделанной к ней ручки. Прототип в игрушке угадывается безошибочно, да и цвет у него фирменный, маклареновский — Ventura Orange, но в качестве альтернативы производитель предлагает также зеленый цвет Mantins Green. В рулевое колесо встроен динамик, транслирующий звук настоящего 570-сильного бензинового мотора. Под сиденьем есть вместительная ниша для вещей, а по бокам от рулевой колонки предусмотрены два подбутыльника — маленькие гонщики могут наслаждаться ездой, не отрываясь от соски. Еще один подстаканник встроен в складную ручку для толкания.
Детский McLaren поступит в продажу осенью этого года и будет продаваться на интернет-площадке Amazon, а также в собственном онлайн-магазине Step2. Цена — 79,99 американских долларов, то есть чуть менее 5000 тысяч рублей. Вполне гуманно для достаточно крупной брендовой вещи.
- Год назад фирма McLaren представила другой, чуть более дорогой детский автомобильчик по мотивам гиперкара P1. Он предназначен для ребятишек возрастом до 6 лет, снабжен электромотором и может передвигаться самостоятельно со скоростью 5 км/ч. Цена — 375 фунтов стерлингов.
- Самый дорогой в мире детский автомобиль выставила на этой неделе на продажу британская реставрационная мастерская Riddelsdell Brothers. Построенная по мотивам Ferrari Testarossa машинка снабжена настоящим бензиновым двигателем, убирающимися фарами, полнофункциональным щитком приборов и кожаными сиденьями. Цена — 75 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: Step2