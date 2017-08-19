McLaren представил спорткар за 80 долларов

Американский производитель детских игрушек Step2 совместно с британской автомобильной фирмой McLaren выпустил пластиковый спорткар для малышей по мотивам настоящего кабриолета 570S Spider. Мощность — одна человеческая сила.

McLaren 570S Push Sports Car — вероятно, самый дешевый серийный спорткар британской фирмы, на котором можно поездить. Сделать это, правда, смогут только самые маленькие автолюбители, и то лишь при содействии родителей или взрослых родственников, которые должны толкать эффектную машинку вперед с помощью приделанной к ней ручки. Прототип в игрушке угадывается безошибочно, да и цвет у него фирменный, маклареновский — Ventura Orange, но в качестве альтернативы производитель предлагает также зеленый цвет Mantins Green. В рулевое колесо встроен динамик, транслирующий звук настоящего 570-сильного бензинового мотора. Под сиденьем есть вместительная ниша для вещей, а по бокам от рулевой колонки предусмотрены два подбутыльника — маленькие гонщики могут наслаждаться ездой, не отрываясь от соски. Еще один подстаканник встроен в складную ручку для толкания.

Детский McLaren поступит в продажу осенью этого года и будет продаваться на интернет-площадке Amazon, а также в собственном онлайн-магазине Step2. Цена — 79,99 американских долларов, то есть чуть менее 5000 тысяч рублей. Вполне гуманно для достаточно крупной брендовой вещи.

Год назад фирма McLaren представила другой, чуть более дорогой детский автомобильчик по мотивам гиперкара P1. Он предназначен для ребятишек возрастом до 6 лет, снабжен электромотором и может передвигаться самостоятельно со скоростью 5 км/ч. Цена — 375 фунтов стерлингов.

Самый дорогой в мире детский автомобиль выставила на этой неделе на продажу британская реставрационная мастерская Riddelsdell Brothers. Построенная по мотивам Ferrari Testarossa машинка снабжена настоящим бензиновым двигателем, убирающимися фарами, полнофункциональным щитком приборов и кожаными сиденьями. Цена — 75 тысяч фунтов стерлингов.

Фото: Step2