Эвакуация волоком под знак «Стоянка запрещена»: так ремонтируют дороги в Москве

В Москве при проведении коммунальных работ ремонтники не нашли ничего лучшего, как оттащить мешавшие им автомобили трактором. Причем переставили они их на места, где остановка и стоянка транспортных средств запрещена.

Рабочие коммунальных служб, которые благоустраивают улицы и дороги в Москве в рамках программы «Моя улица», решили переставить мешавшие им машины трактором и помочь таким образом единственному эвакуатору городской службы перемещения транспортных средств.

Данная история произошла на улице Глаголева. Автомобили находились в парковочных карманах, то есть там, где парковка разрешена. Однако они мешали рабочим то ли снимать асфальт, то ли класть бордюр. В итоге машины оттаскивали с их мест волоком, прицепив тросом к трактору.

«Машины были припаркованы или на передаче, или на ручнике, коробки и покрышки явно оценили столь изящное перемещение», — написал в группе «Автомобилисты Москвы» в Facebook свидетель происшествия Александр Веселов.

Особый цинизм ситуации заключается в том, что перетащили машины, которые явно получили механические повреждения, на встречную полосу движения, причем в те места, где установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена». Теперь водителям «светит» не только дорогостоящий ремонт автомобилей, но еще и штраф за парковку в запрещенном месте.

При этом машины простояли на стороне дороги для встречного движения под троллейбусными проводами до самого утра, а вот рабочие исчезли. Автор видео вызвал на место происшествия полицейских, которые зафиксировали нарушения и ожидают заявлений от пострадавших.

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Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Видео: YouTube