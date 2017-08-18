Porsche решила отложить премьеру дизельного Cayenne

Стала известна дата премьеры нового поколения Porsche Cayenne. Вначале компания представит бензиновые и гибридные версии, а вот любителям «тяжелого топлива» придется подождать.

Новое поколение Porsche Cayenne будет представлено 29 августа этого года, за пару недель до публичного дебюта на автосалоне во Франкфурте.

Вначале компания намерена представить версию с бензиновым турбодвигателем V6, затем, уже на автосалоне, рассекретит вариант с турбомотором V8. Согласно данным от источников в компании, потом, после некоторой паузы, будут показаны гибридные версии, топовая из которых получит силовую установку, аналогичную той, что устанавливается на новую Porsche Panamera S E—Hybrid, то есть мощностью 680 л.с. Остальные же варианты будут иметь «мягкий» гибрид с 48-вольтовой электросистемой, позволяющей вписать мощные машины в строгие экологические требования.

А вот поклонникам дизельных версий, подавляющее большинство которых находится как раз в Старом Свете, придется подождать. Из-за скандала вокруг нынешнего Cayenne Diesel, продажи которого в Германии вообще были запрещены, в компании решили подождать, пока улягутся страсти. Но полностью отказываться от версии на «тяжелом» топливе в Porsche не будут.

Новое поколение Porsche Cayenne построено на платформе MLB Evo, которое уже дало жизнь Audi Q7 и Bentley Bentayga. Машина должна стать легче, а ее кузов — жестче.

Никаких откровений в дизайне при смене поколений ждать не стоит: в Porsche весьма консервативно подошли к вопросу обновления экстерьера Cayenne. Оно и понятно: Cayenne приносит основную часть прибыли, и страх потерять потенциальных покупателей выше желания экспериментировать со стилистикой.

А вот интерьер машины преобразится полностью и будет выполнен в духе Panamera нового поколения. Внедорожник получит массу новых электронных систем, включая систему «полуавтономного» вождения, которая может взять на себя функции контроля за скоростью в пробках и на скоростных шоссе.

В мае Porsche Cayenne попал в Книгу рекордов Гиннесса, сумев отбуксировать 285-тонный авиалайнер Airbus A380.

Фото: YouTube